Nova cita amb la història

El club ha preparat aquesta pancarta per animar avui a les Comes el Pons Lleida.

El Pons Lleida torna a citar-se avui amb la història. Obre la Final Four de la seua competició fetitxe, la WSE Europe Cup, enfrontant-se al pavelló de les Comes a l’amfitrió i vigent campió, l’Igualada (16.15). L’equip lleidatà ha guanyat aquest torneig en tres ocasions i busca aquest cap de setmana convertir-se en el primer que aixeca el trofeu per quarta vegada. L’altra plaça per a la final de demà els la disputaran, a les 18.45, dos equips portuguesos, Riba d’Ave i Tomar.

El Pons Lleida va entrenar ahir a la tarda a la pista igualadina i el seu entrenador, Edu Amat, va reconèixer que “juguem contra els favorits. L’Igualada només ha perdut un partit a casa aquesta temporada i per arribar a aquesta Final Four ha eliminat equips com el Calafell o l’Sporting portuguès, que és el vigent campió de la Champions”. “Però penso que nosaltres arribem preparats i ja tenim ganes que sigui dissabte a les 16.15”, va explicar després de l’entrenament d’ahir.

L’equip lleidatà ja ha fet història només amb la seua classificació per a la Final Four. És l’únic equip que n’ha disputat sis. I ho ha fet de forma pràcticament consecutiva, ja que les ha disputat el 2018, el 2019, el 2021, el 2022, el 2023 i el 2025. Té el rècord de ser l’únic equip que n’ha jugat cinc de seguides, a causa que el 2020 no es va disputar per la pandèmia i el passat 2024 no va estar en aquesta competició, ja que, per primera vegada en la seua història, va jugar la Champions.

El Llista també té un altre rècord a la WSE Europe Cup, atès que és l’únic que l’ha guanyat tres vegades de forma consecutiva, el 2018, 2019 i 2021. Només uns altres tres clubs tenen tres títols: el Barcelos portuguès, el Liceo i el Novara italià. Si guanya avui i demà seria l’únic a tenir quatre títols.

L’equip no estarà sol a les Comes, ja que uns 300 seguidors lleidatans els recolzaran des de les grades, cosa que va valorar molt positivament Edu Amat. “El club ha fet un esforç i els nostres seguidors han respost. No estarem sols, notarem el suport d’aquests 300 aficionats”, va explicar.

El tècnic va assenyalar que “arribem preparats i tenim armes per utilitzar i arguments per tirar el partit endavant. Anem amb optimisme sent conscients de contra qui juguem”.

Amat va assegurar també que “és un partit difícil però estem preparats i provarem de no cometre errors, ser fiables i constants”. “Hem de fer un partit seriós i estar ferms en defensa”, va destacar. Per a aquest matx, en principi continua sent baixa Nico Ojeda. “Aquesta setmana no s’ha entrenat amb el grup, però sí que ha fet treball a part. No està per jugar, no seria lògic, encara que sí que serà a la banqueta per si pot ajudar d’alguna manera.”

Partit clau per a l’Alpicat, que es mesura a casa al Sant Just (20.00)

L’Alpicat afronta avui davant del Sant Just (20.00) un partit clau, el primer dels quatre últims perquè finalitzi la fase regular de la Lliga, dels quals l’equip de Jordi Sito Expósito en juga tres davant de la seua afició. “Som conscients del que ens hi juguem, ara ens venen dos partits seguits a casa davant de rivals directes, Sant Just i Vic, i sabent que depenem de nosaltres mateixos”, va assenyalar el tècnic. “Som optimistes i tenim il·lusió, perquè a casa comptem amb el suport de la nostra afició, que ens ajuda molt. No són partits fàcils, però a tots els equips els costa molt guanyar-nos”, va afegir. Sito té tots els jugadors disponibles per al matx d’avui.

El Vila-sana rep el Bigues i Riells amb l’obligació de guanyar

El Vila-sana rep avui el Bigues i Riells (19.00) en un enfrontament en el qual no es pot permetre una entrepussada per no despenjar-se del capdavant de la classificació, en una jornada en què s’enfronten els dos primers classificats, Palau de Plegamans i Fraga (13.00). L’equip oscenc és líder amb 51 punts, encara que amb un duel més, mentre que Palau de Plegamans i Telecable Gijón estan empatats a 48 punts, amb les del Pla d’Urgell quartes amb 45. Les lleidatanes depenen de si mateixes, ja que han de jugar contra els tres primers classificats, i necessiten guanyar per retallar punts, perquè no tenen marge d’error a la Lliga.