La novena del Hiopos Lleida arriba al Nou Congost (89-95)

Publicat per Jordi Argilés Creat: Actualitzat:

L'equip de Gerard Encuentra ha començat endollat des de l'inici del partit amb un 7-14. Tots dos equips veien la cistella amb facilitat, Edo Muric amb cinc triples anotats liderava l'atac lleidatà. El Manresa intercanviava el lideratge al marcador amb un gran Àlex Reyes. El primer quart acabava amb un ajustat 28-29.

El ritme no s'aturava al segon quart. Les defenses no existien, tot i això, Manresa s'ha carregat ràpidament de faltes. El Hiopos Lleida continuava endollat en atac amb l'aparició de Batemon que no havia anotat al primer quart i un Oriol Paulí amb grans percentatges. La millor primera meitat ofensiva del Hiopos Lleida s'ha acabat amb un 53-58 al marcador.

Des de l'inici del tercer quart s'ha vist un partit més defensiu on Manresa volia retallar distàncies, però els lleidatans no deixaven igualar-ho del tot als del Bages. Alston ha arribat a la quarta falta personal molt aviat i pràcticament no ha jugat en tot el quart. Sense líders en atac, Manresa ha començat a fallar molts triples i els de Lleida ho han aprofitat per continuar manant amb el 72-76 al final del quart.

L'últim quart començava malament amb cinc punts locals per remuntar. La reacció lleidatana ha estat molt positiva en el pitjor moment per l'equip, ha aparegut Batemon i els rebots d'Oriola per remuntar el partit de nou. L'equip de Gerard Encuentra s'ha situat sobre els cinc punts d'avantatge i ha jugat molt bé els últims minuts sense sofrir del tot. Finalment, arriba la novena per 89-95 per continuar apropant-se a la salvació.