El Pons Lleida ha caigut derrotat contra l'amfitrió Igualada en les semifinals de la Europe Cup en una igualada semifinal (4-3) que deixa als lleidatans a les portes de poder lluitar pel quart títol de la Europe Cup. En un pavelló de les Comes amb un ambient de luxe i una gran presència d'aficionats llistats, el vigent campió de la competició s'ha acabat imposant en un partit d'alternatives, on l'Igualada s'ha començat avançant i, tot i la remuntada del Pons Lleida al descans (1-2), el conjunt de l'Anoia ha tornat a donar-li la volta al marcador per endur-se el triomf.

El partit s'ha complicat pels lleidatans només començar, ja que passat un minut i mig, l'Igualada ha tingut una falta directa que Roger Bars no ha desaprofitat i ha convertit en l'1-0. Tot i el cop inicial, la reacció lleidatana no ha tardat a arribar i Nuno Paiva ha reestablert l'empat als deu minuts de partit (1-1). Amb la igualtat reinant, els d'Edu Amat han aprofitat una situació de superioritat numèrica per avançar-se en el marcador abans del descans. A falta de 4 minuts, el porter de l'Igualada, Guillem Torrents, ha comès un penal que li ha suposat la targeta blava. Nuno Paiva no l'ha convertit, però Miguélez ha aprofitat la superioritat numèrica per anotar el 1-2.

Tanmateix, l'inici de la segona part ha estat calcat al de la primera, amb un altre gol de Roger Bars de bola aturada, en aquest cas un penal, que ha col·locat el 2-2 només començar. Si en la primera part el Pons Lleida li havia donat la volta al marcador, a la segona ho ha aconseguit l'Igualada, que s'ha tornat a avançar amb el 3-2 de Marc Carol a 17 minuts del final. Els minuts passaven sense moviment al marcador, tot i que Nico Ojeda ha desaprofitat una falta directa a 10 minuts del final. Però a falta de 5 minuts, tots dos equips han trobat porteria en un minut boig per passar del 3-2 al 4-3. Primer Ruano ha fet el 4-2, que ha trobat una ràpida reacció amb el 4-3 de Jordi Badia, que deixava als llistats amb opcions fins al final.

L'Igualada ha tingut la sentència a falta d'un minut i mig en una falta directa que Martí Zapater ha aturat a Roger Bars, però les opcions del Pons Lleida s'han esvaït definitivament poc després, perquè en l'acció ofensiva posterior Fran Torres ha vist la targeta blava. Joel Roma ha errat el llançament, que ha topat amb el pal, però l'Igualada ha acabat atacant amb un més en el minut final i ha mantingut el 4-3 que li ha donat l'accés a la final davant la seva afició.