L’Hiopos Lleida busca la novena victòria en la visita al Nou Congost davant d’un dels equips més durs a casa

L’Hiopos Lleida busca avui (18.00/Lleida En Joc) la novena victòria de la temporada en una de les pistes més complicades de l’ACB, el Nou Congost, on s’enfrontarà a un Baxi Manresa que “està jugant un bàsquet excel·lent i està competint molt per sobre de les expectatives”, segons va declarar ahir el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.

El conjunt del Bages encadena tres derrotes, dos en Lliga i una a la Champions League dimecres davant del Tenerife (81-71), però totes han estat fora de casa, ja que com a locals sumen quatre victòries consecutives i només han encaixat dos derrotes en 11 partits de Lliga, fet que els permet estar setens (13-11), en llocs de play-off.

Encuentra va elogiar del rival que “juguen en una pista que fa goig, on tothom pressiona molt com passa aquí al Barris Nord, però nosaltres hem d’estar centrats a fer una bona feina i ser competitius”, després de perdre diumenge passat contra el Joventut (81-86) i deixar enrere les dos victòries seguides, contra Saragossa (97-91) i Granada (82-85), que mantenen els lleidatans amb dos triomfs de marge sobre el descens. El Granada és el primer descendit, amb sis victòries, per les vuit dels lleidatans, que només n’han aconseguit dos com a visitants, una de les quals davant de l’equip nassarita en el seu últim desplaçament.

Així mateix, malgrat venir de perdre, l’entrenador es va mostrar tranquil perquè “l’equip està treballant bé i l’altre dia vam fer un bon partit, competint fins a l’últim moment. Ens va faltar un punt d’encert, però vam fer les coses bé i hem d’intentar repetir-les a Manresa”.

Tanmateix, sí que va reconèixer que “la plantilla està una mica cansada a hores d’ara, mentalment i físicament, però és una cosa que passa a tots els equips”.

Sobre el Manresa, que manté la important baixa de Cameron Hunt –a més d’Armel Traoré–, Encuentra va destacar el seu bon joc col·lectiu i va posar l’èmfasi en el fet que “són un equip molt regular”. “A nosaltres ens ha pesat el contrari, la irregularitat, perquè en moments som molt bons i en d’altres ens costa molt, tant en els partits com en la temporada, per això hem de saber que ens exigiran molt”, va afegir.

A més, va demanar a l’equip que “sigui fort quan ells siguin capaços d’aconseguir dinàmiques ràpides de molts punts. Hem d’estar preparats per aguantar-les”. “Són un equip que t’exigeix fer els bàsics a la perfecció. Contraataquen molt ràpid, pressionen molt bé la pilota, són molt bons en el rebot ofensiu. Nosaltres el que hem de fer és aguantar bé els bloquejos, fer un balanç defensiu molt bo i aguantar bé la defensa un contra un, perquè tenen una manera molt clara de jugar i hi creuen molt”, va sentenciar el tècnic.

Tornada a Manresa després de l’agònica salvació a la LEB

El matx d’avui suposarà la tornada en partit oficial al Nou Congost del Força Lleida, set anys després de l’agònica salvació que va aconseguir l’equip lleidatà a la LEB Or guanyant el Manresa a domicili en l’última jornada de Lliga la temporada 2017-18. El llavors Actel Lleida, dirigit per Jorge Serna, es va emportar el triomf de la pista manresana (68-74) que, combinat amb la derrota de l’Azpeitia davant de l’Araberri (112-92), va certificar la permanència dels lleidatans per average particular.

Un Robles Lleida ja salvat visita el difícil Alcorcón

Després de certificar la permanència matemàtica el cap de setmana passat, a falta de quatre jornades per disputar, el Robles Lleida visita avui (17.00/Lleida En Joc) la pista d’un dels equips immersos en la lluita pel play-off d’ascens, l’Alcorcón, actualment en tercera posició, amb 16 victòries. El tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, va dir que, “després d’aconseguir l’objectiu primordial, ara volem continuar competint i acabar amb el millor balanç possible”, que actualment és de 10-12.