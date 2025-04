Domini lleidatà ala Copa de caiac cros

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’eslàlom lleidatà va manar en la primera cita de la Copa d’Espanya de caiac cros, que es va disputar a la Seu, sumant 10 podis i guanyant en tres de les quatre categories. L’andorrana Mònica Doria va liderar el triplet del Cadí CK en la prova femenina, davant de les seues companyes Núria Vilarrubla i Jana Planes. D’altra banda, la prova masculina va ser per al de Segòvia Darío Cuesta (Eresma), que es va imposar en la final als lleidatans Jaume Aguilera, del Cadí CK, i Miquel Farran, del Mig Segre. A la categoria júnior hi va haver doble triomf per als representants de Lleida. En la cita masculina, el guanyador va ser Jan López, del Cadí CK, que va acabar la final davant del seu company Aniol Farràs i de Magí Moyes, de l’AE Pallars. La prova júnior femenina va ser per a Júlia Sala, del Mig Segre, que es va imposar a Jara Guerrero, representant de l’Atlètic Sant Sebastià, i Jana Belmonte, de l’AE Pallars. En l’apartat de clubs, el vencedor va ser l’Atlètic Sant Sebastià (325 punts), superant el Cadí CK (195) i el Mig Segre, que va acabar amb 104. El Parc Olímpic del Segre va obrir així la Copa, que continuarà el 20 d’abril a la ciutat francesa de Pau.

Mentrestant, avui es disputarà al mateix escenari la segona prova de la Copa d’Espanya d’eslàlom, després de l’estrena del febrer a Irun. Les dos competicions són selectives per formar l’equip estatal que competirà en proves internacionals com la Copa del Món, Europeu i Mundial, que aquest any és a Austràlia.