Més de 300 nens i nenes participen a les pistes de les Basses a l’Olimpíada Atlètica de Ponent

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Més de 300 escolars es van donar cita ahir a les pistes municipals de les Basses per participar en la primera edició de l’Olimpíada Atlètica de Ponent, que ha agafat el relleu de la popular i ja desapareguda Flamicell, que fins fa cinc anys es disputava a la Pobla de Segur. L’esdeveniment està impulsat pel Consell Esportiu del Segrià i el Lleida Unió Atlètica amb l’objectiu de promoure l’atletisme i l’esperit esportiu entre els més joves.

La classificació per equips va donar la victòria al Lleida UA, seguit del col·legi Santa Anna i del Mater Salvatoris, que va completar el podi. La cita escolar va reunir, a més d’aquestes tres entitats, Fedac Lleida, Sant Jaume les Heures, Esbufecs, Escatxics, Sagrada Família, Col·legi Episcopal, Escola Pràctiques 1, Ceaca Tàrrega i Institut d’Alpicat. Tots van demostrar el seu talent i entusiasme en les diferents proves atlètiques programades.

El salt de llargada era una de les especialitats. - INGRID SEGURA

Com ja era tradició en l’extinta Flamicell, també hi va haver un destacat esportista com a convidat i padrí d’honor. En aquesta ocasió va ser l’atleta lleidatà Bernat Erta, que ve de proclamar-se subcampió d’Europa en pista coberta amb el relleu espanyol 4x400. També hi va assistir el regidor d’Esports i exatleta olímpic, Jackson Quiñónez, ja que ha estat un ferm defensor des del primer moment de la celebració d’aquesta festa de l’atletisme escolar.

Durant la jornada es van disputar diverses proves adaptades a les diferents categories d’edat, en les quals es va poder veure un gran nivell competitiu i, sobretot, un esperit esportiu exemplar. La competició no només va ser una experiència d’aprenentatge per als atletes, sinó també una oportunitat per compartir moments únics entre companys i familiars, creant un ambient de convivència i germanor.

Bernat Erta va apadrinar aquesta primera edició. - INGRID SEGURA

Fonts de l’organització van valorar “molt positivament” aquesta primera edició i van assenyalar que esperen que aquesta Olimpíada Atlètica de Ponent es converteixi en una cita fixa dins del calendari esportiu escolar de la comarca. Tant el Consell Esportiu del Segrià com el Lleida UA van voler agrair la implicació de totes les escoles, entrenadors, voluntaris i famílies que van fer possible aquest esdeveniment, que reprèn l’esperit de la Flamicell.