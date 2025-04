Golejada abans d’anar a Fraga

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va aconseguir una plàcida golejada davant del Bigues i Riells abans de visitar la pròxima jornada en un duel clau en la lluita pel títol de l’OK Lliga a l’Esneca Fraga que, al seu torn, va vèncer a la pista del Palau de Plegamans. El Bigues, molt tancat des de l’inici, tan sols va plantejar alguns dubtes a les de Lluís Rodero en els primers compassos, però a la segona meitat van acabar passant per sobre de les barcelonines.

El joc del Vila-sana va pecar d’excés de precipitació i ansietat en els primers minuts fins que Luchi Agudo va encertar amb la porteria defensada per Gabriela Martín. Era el minut 7 (1-0). Tanmateix, un minut després, el Bigues aconseguia empatar el partit per mediació de la seua jugadora més activa, Marta Borràs (1-1). I és que el joc del Vila-sana continuava sent espès. A empentes i rodolons, les del Pla d’Urgell arribaven als voltants de la porteria rival, en ocasions abusant dels trets llunyans, massa, que no aconseguien sorprendre la portera visitant.

En una de les galopades Dana Antón va ser interceptada de forma antireglamentària per una rival i l’àrbitre va assenyalar penal. Victòria Porta, molt segura, va batre la portera del Bigues amb un llançament sec que va entrar per l’escaire. Havien transcorregut 16 minuts i el Vila-sana tornava a manar en el marcador.

A partir de llavors, el domini de les locals va ser aclaparador. Hi va haver ocasions per a gairebé tot l’equip. Ho van provar Felamini, Horche, Antón, Luchi Agudo, Victòria Porta...Era pràcticament un atac i gol davant de la porteria barcelonina amb trets des de totes les posicions. Per fi, Luchi va encertar a poc d’arribar-se al descans (3-1, min. 24) i el panorama es va aclarir per complet per a les del Pla d’Urgell a la segona part. El domini va continuar sent aclaparador, però en aquesta ocasió amb més efectivitat. Luchi Agudo completava el seu hat-trick, Victòria Porta demostrava la seua mestria enganyant la portera en el llançament d’una falta directa i Gime Gómez i Maria Porta s’unien a la festa golejadora, mentre el Bigues aconseguia un segon gol que resultava insignificant per al marcador. Amb aquesta golejada que recarrega la moral viatjarà el Vila-sana a Fraga, on buscarà una victòria per rellançar les seues opcions a la Lliga.

Rodero: “Estic satisfet perquè era un d’aquells partits trampa”

El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va dir que estava molt “satisfet” per la còmoda victòria del seu equip, però ja pensava en el duel de la pròxima jornada a Fraga. “Estic satisfet amb l’equip perquè era un d’aquells partits trampa en els quals costa entrar més en el joc a causa de la motivació. Al principi la nostra precipitació ha fet que no estiguéssim tan bé com volíem. Tanmateix, a la segona part hem estat millor i ara a pensar en el pròxim partit”.

Sobre l’enfrontament davant del Fraga, que és líder amb sis punts més que el Vila-sana però amb un partit jugat més a causa de la seua classificació per a la Final Four de la Champions, Rodero va assenyalar que “amb rivals directes pot passar de tot, però l’únic en què pensem és a guanyar tots els partits i això és el que volem a Fraga”.