Més a prop de la salvació: L’Hiopos assalta el Nou Congost de Manresa per sumar la novena victòria

L’Hiopos Lleida va fer ahir un pas de gegant per aconseguir l’anhelada permanència a l’ACB, a l’assaltar el Nou Congost (89-95), on el Manresa només havia cedit dos derrotes fins a la data, davant de Baskonia i Andorra. Els de Gerard Encuentra van completar un partit sensacional, amb una defensa intensa i, sobretot, amb un enorme encert, a més d’una solidesa i un saber estar en els moments més calents que va ser clau per frenar la remuntada manresana. Els lleidatans sumen la novena victòria del curs, la tercera lluny del Barris Nord i la segona consecutiva després de la vital aconseguida a Granada, i se situen una mica més a prop de les 10 o 11 que donen la salvació virtual.

Manresa i Lleida, els dos equips de la Lliga que més velocitat imprimeixen al seu joc, no van defraudar i van brindar un primer quart espectacular, sense treva i amb un encert descomunal. Els del Bages, que venien tocats per la seua eliminació aquesta setmana de la Lliga de Campions, van colpejar primer, però sempre rebien la resposta immediata dels lleidatans, que en un tres i no res van aconseguir distanciar-se de set punts, doblant el seu rival en el lluminós (7-14). Diego Ocampo, que ja tenia el seu director de joc Dani Pérez amb dos faltes, va rotar molt el seu equip fins que va trobar la tecla al ficar en pista Álex Reyes.

El de Càceres va revolucionar el joc dels manresans amb una efectivitat absoluta. Un triple i cinc tirs lliures seguits van permetre al Manresa completar la remuntada i situar-se de nou amb avantatge (20-17), després d’un parcial de 13-3. Els de Gerard Encuentra no es van quedar enrere i liderats per Walden van tancar el primer quart amb avantatge en el marcador, encara que fos per només un punt (28-29). Ambdós equips havien exhibit una efectivitat per sobre del 50 i, fins i tot, del 60 per cent, sobretot l’Hiopos Lleida, que va mantenir aquest encert en un segon quart en el que va arribar a posar contra les cordes el conjunt del Bages.

D’inici, els d’Ocampo van recuperar el comandament gràcies a cinc punts seguits d’Obasohan (33-30), però un parcial de 0-8, amb Batemon ja deixant-se veure, va obligar el tècnic local a parar el matx (33-38). L’Hiopos estava en ratxa i va tornar a pista desbocat, ampliant el parcial fins un 0-13, amb Batemon i Walden desequilibrants. La renda es va disparar fins als deu punts (33-43), que va arribar a ser d’onze (39-50) després d’un triple d’Edo Muric des de gairebé vuit metres a falta de poc més de tres minuts per arribar-se al descans.

Derrick Alston Jr, inèdit fins llavors, es va despertar de la letargia i amb dos triples gairebé seguits va ajudar a reduir el desavantatge, que es va quedar en cinc punts en l’intermedi (53-58). Després del pas pels vestidors, l’Hiopos Lleida va aconseguir mantenir-se davant, aprofitant qualsevol escletxa i penalitzant cada pèrdua dels manresans, que ahir van estar especialment malament en aquest aspecte, confirmant per què són el segon pitjor equip de la Lliga en aquesta faceta.

El Baxi va aconseguir frenar la dinàmica ascendent dels lleidatans i va reduir les distàncies a poc a poc. Va aconseguir situar-se en dos ocasions a dos punts gràcies a l’encert de Saint-Supery, el relleu de Dani Pérez, ahir molt carregat de personals, però no aconseguia donar-li la volta. El tercer període es va tancar amb quatre punts a dalt per a l’Hiopos (72-76), que va cedir el comandament en l’arrancada de l’últim assalt, en el qual va donar per primera vegada mostres de flaquesa. Cinc punts seguits de Steinbergs, inclòs un triple, van fer saltar totes les alarmes (77-76) i Encuentra no va tenir més remei que parar el partit quan només havia transcorregut un minut. Tanmateix, l’equip va salvar la situació. Després de malgastar dos atacs seguits, per uns discutits dobles de Muric i una rigorosa falta en atac de Batemon, que havia anotat, l’Hiopos es va asserenar i va tornar el cop amb un parcial de 0-7, amb Oriola i Bozic resolent a la pintura i Batemon anotant un triple descomunal (77-83).

Ara era Ocampo el que demanava el temps mort per reconduir una situació que pintava molt malament per als seus interessos. De tornada a pista, error manresà i safata de Villar per situar la renda en vuit punts (77-85) a falta de cinc minuts. Quedava tot un món i el Manresa no es va donar per vençut. L’esperada reacció va arribar, liderada per Saint-Supery, però es va quedar en un intent. Els del Bages van aconseguir situar-se a només tres punts (85-88) faltant encara dos minuts per a la conclusió, però es van obstinar a resoldre el matx des de la línia de 6,75 i els seus errors els va acabar condemnant. L’Hiopos, molt sòlid en el rebot defensiu malgrat no comptar durant tot el duel amb Hamilton per qüestions tècniques, va tirar d’ofici i la seua millor arma, el contraatac. Paulí, després de capturar un rebot, va assistir Batemon en carrera perquè tragués un 2+1 que pràcticament sentenciava el xoc (85-91). Els tirs lliures del mateix gironí i de Walden van fer la resta per confirmar la novena victòria.