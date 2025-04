El Cadí guanya l’Ensino i suma l’onzè triomf de la temporada

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Cadí continuarà a la Lliga Femenina al segellar ahir la permanència de forma matemàtica guanyant l’Ensino (82-72) i assolint el seu onzè triomf de la temporada. Una xifra que encara pot assolir el Celta, però les lleidatanes tenen l’average particular guanyat a les de Vigo i fins i tot sortirien beneficiades d’un triple empat amb l’Ensino, ja que les urgellenques també han guanyat els dos partits a les de Lugo. L’equip d’Isaac Fernández es va mostrar ahir superior al seu rival, va firmar minuts brillants i va arribar a passar per sobre de les gallegues, especialment en el tercer quart, assolint una màxima renda de 19 punts.

Un parcial de 7-0 va permetre al Cadí dominar l’inici del matx, en el qual va assolir diferències molt còmodes. Gràcies a Ridard, les lleidatanes van arribar a doblar l’Ensino (20-10), que va obligar el tècnic local a parar el duel després d’un 0-6. L’Ensino va tornar al partit abans d’entrar en el segon acte (24-18). Dos tirs lliures de Bogicevic van renovar la màxima diferència, de 12 punts (32-20). L’entrenador visitant, Antonio Pernas, no trobava la manera de parar l’encert local i les gallegues es mantenien a la superfície gràcies a Lamana i Giomi. La nord-americana, una de les jugadores més altes de la Lliga Femenina, va posar el seu equip a només 5 punts, una diferències que es va mantenir fins a arribar al descans (44-39).

Cinc punts de Gervasini van obrir un tercer quart en el qual va brillar el Cadí. Va estar especialment encertat des de la línia exterior, amb Soler i Ridard fent molt mal amb tirs alliberats. La diferència al marcador es va disparar i després d’un parcial de 7-0 va arribar a ser de 19 punts (64-45), la màxima de tot el matx. Va aturar el duel Antonio Pernas i va tornar a aparèixer Lamana. Les gallegues van poder atansar-se lleugerament des del tir lliure i van entrar a l’últim quart amb un desavantatge de 14 punts (66-53). El Cadí estava començant a notar el cansament. De fet, les visitants van aconseguir baixar de la barrera de la desena de punts, moment en què Isaac Fernández va decidir aturar el partit. El marcador era 70-61 i quedaven 6:14, molt temps al davant. Howard va posar les visitants a només 7 punts, però Raventós va anotar un triple clau. El Cadí no estava disposat a deixar que se li escapés l’oportunitat de segellar la permanència. Va continuar lluitant l’Ensino, situant-se a 8 punts a falta d’un minut. Però Howard es va encarregar de regalar la victòria a les lleidatanes. Primer amb una tècnica per trepitjar la línia en un servei de fons del Cadí i després amb una falta fora de lloc sobre Raventós. Les lleidatanes van segellar la victòria per 10 punts de diferència i no hauran d’esperar al resultat d’avui del Celta davant el Gran Canària per celebrar la permanència. Ja ho van poder fer ahir sobre el parquet del Palau, al costat de la seua afició, que els ha vist guanyar 8 partits com a locals durant aquesta temporada. El Cadí, salvat, visita divendres (19.15) un València amb la ment posada a l’Eurolliga, mentre que el dissabte 12 rebrà al Palau el Jairis, campió de la Copa.