Duel lleidatà desigual

L’Atlètic Lleida va sortir victoriós del derbi lleidatà que es va disputar ahir al migdia en un Municipal d’Esports Mollerussa que es va vestir de gala, amb lones amb colors identificatius del conjunt local instal·lades darrere de les dos porteries i amb més de mil espectadors a les grades. El segon derbi de la temporada es va decantar del costat de l’Atlètic Lleida (0-4) amb un hat-trick de Boris Garrós i un gol de Wilber Hurtado des de la pena màxima que el davanter equatorià va transformar a l’estil Panenka. Va ser un duel que va començar amb un Mollerussa que va sortir al terreny de joc amb la idea de fer un joc vertical i directe per crear ocasions i deixar en la millor posició els seus davanters, que van ser Jordi Puig i Lamin Juwara davant de la baixa important en la convocatòria, per sanció, de Jofre Graells, per intentar posar en un compromís la defensa dels de Gabri Garcia, que van demostrar ser molt solvents en la recuperació de la pilota. Això sí, les arribades més clares les va tenir l’Atlètic Lleida, que quan tenia la pilota tenia clar com havia de generar aquestes segones jugades, amb un Soule Sidibé que va ser el millor del partit juntament amb Boris Garrós, que no va tardar a tornar a ser decisiu per als interessos dels seus. En el minut 7 Wilber Hurtado va recollir una pilota a la banda esquerra, i després d’encarar Benja va servir una passada mil·limètrica que Boris Garrós es va encarregar de transformar en el primer gol. Una autèntica gerra d’aigua freda per al Mollerussa, que havia iniciat el joc amb la sensació d’haver pres la iniciativa per poder inquietar la porteria de Pau Torres. El gol dels locals no va arribar, i de fet, després del 0-1 de Boris, a la saga del Mollerussa li va sorgir dubtes en la sortida des de la seua àrea amb la pilota controlada. Malgrat el marcador advers, el Mollerussa va seguir amb la seua intenció d’anar a buscar el partit i retallar distàncies abans del descans. Però els locals no van comptar amb una de les millors versions de Soule, que va ser un malson per a Ronda a la banda dreta de l’atac dels de Gabri Garcia. L’extrem va destacar per una increïble conducció amb la pilota i va ser capaç de trobar en tot moment la jugada que requeria el matx per seguir amb l’ofensiva dels blaus, que ahir van vestir de blanc. En el minut 17 Nil Sauret va penjar una pilota a l’àrea, on era Wilber, que va estavellar amb un cop de cap l’esfèric en un dels pals de l’arc d’Arnau. En el rebot d’aquesta pilota, Boris va provocar un penal que va transformar Wilber Hurtado amb un llançament a l’estil Panenka. Amb aquest ja són 19 gols del màxim golejador de la categoria (0-2). El Mollerussa no va voler decaure en l’intent de tornar a enganxar-se al partit. En el 35 Lamin va arribar amb perill a l’àrea de Pau Torres i va servir la pilota a Carlos, que no va poder rematar amb comoditat davant de l’oposició asfixiant de la defensa visitant. Al tall del descans, Boris va trobar una passada entre línies de Soule dins de l’àrea per batre Arnau. En el 44 Villote va ser expulsat per una falta sobre Lamin. L’Atlètic va contrarestar la inferioritat numèrica amb un tercer gol de Boris, en un contraatac liderat per Soule en el 67. L’Atlètic Lleida suma tres punts clau a Mollerussa.