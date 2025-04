El Juneda cau golejat al seu camp

Publicat per Antoni Bonet Creat: Actualitzat:

El Juneda va encaixar una dolorosa derrota davant del Pirinaica (0-4) i no va confirmar les expectatives després del seu triomf de la setmana passada en la visita al Natació Terrassa. Els visitants van plantejar un partit defensiu buscant sorprendre el contraatac. El Mollerussa va tenir la seua ocasió d’or per obrir el marcador en una jugada de Masbernat, que va ser objecte de penal que ell mateix va executar però no va poder transformar. Per a súmmum de mals, en la jugada immediatament posterior, Moral va batre Roca amb un tret creuat (0-1). A l’última acció de la primera part, la pilota va arribar a Cabal, que no va poder resoldre amb encert davant de Del Río. En l’inici de la segona part, un tret de Rodríguez es va estavellar a la creu quan ja es cantava l’empat. El Pirinaica va endarrerir línies per protegir l’avantatge, i amb el Juneda buscant el gol, un contraatac visitant en el 82 va ser culminat per Samper amb el 0-2. El gol va acabar d’enfonsar les esperances del Juneda, que en els últims minuts va encaixar dos gols que van tancar el marcador amb el definitiu 0-4.