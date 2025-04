Al so de Lewandowski

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un doblet de Robert Lewandowski a la segona meitat va permetre al Barcelona continuar descomptant cap al títol de lliga a l’atropellar el Girona per 4-1, una golejada que va completar Ferran Torres i que va obrir Ladislav Krejci en pròpia porta en un tret de Lamine Yamal. El polonès va anotar el seu gol 25 a LaLiga, el seu millor registre des que va arribar al Barcelona, i el seu trentè vuitè en la temporada, dos més que els anys que té, en una demostració de l’ofensiva dels de Hansi Flick, que han anotat 139 gols des de l’inici de curs.

Va deixar Flick quatre titulars (Cubarsí, Balde, De Jong i Raphinha) pensant en el partit coper de dimecres vinent al Metropolitano davant de l’Atlètic de Madrid, però el joc no se’n va ressentir, almenys com podia imaginar-se.

I és que els blaugranes continuen muntats en l’onada. No van necessitar gaire futbol per arraconar un equip amb piloters com és el Girona, que va tenir en Gazzaniga el seu millor jugador, amb tres parades de mèrit abans d’encaixar un gol de retruc. Coses del futbol.

El Barça va viure dels bioritmes de Lamine Yamal, que va portar de corcoll Miguel en tots els un contra un que va intentar. El davanter de Rocafonda va liderar l’atac, una ofensiva que dirigia Pedri, que va comptar amb un gran Eric al mig camp i dos jugadors incansables omplint els espais com Gavi i Fermín.

Els de Flick, que no han perdut ni un partit en tot aquest 2025, van obligar el Girona a jugar en contra dels seus principis, reculant i protegint la meta. Els de Míchel Sánchez només van tenir una arribada en el primer temps, una rematada de Tsygankov en el 6 que no va anar entre pals. La resta va ser un monòleg del Barça. Una combinació de Gavi i Fermín no va ser concretada per aquest últim en el 4 i al 8 un regal de Lamine no va ser aprofitat per Lewandowski.

Al 9, l’esperpent del VAR va tornar a aparèixer a LaLiga, aquesta vegada per convertir un possible penal d’Asprilla a Fermín en una falta del blaugrana, i al 13 un robatori de Lamine va acabar en una falsa ocasió de gol. El Barça se sentia còmode, el Girona no sortia i Gazzaniga va tornar a salvar en una rematada de puntera de Lamine (m.15), que va ser el més actiu del seu equip en el primer temps.

No necessitaven gaire els blaugrana per generar, es bastaven amb recuperacions i amb la hiperactivitat de la seua mitja per intimidar un Girona sense recursos. Va aparèixer de nou Gazzaniga el 22 per salvar un rematada de cap d’Araujo i al 40 Kounde va veure com li anul·laven un gol per fora de joc. En una falta de Lamine desviada per Krejci, el Barça va obrir la llauna i es feia justícia.

Els blaugranes van tenir una bona sortida en el segon temps, amb un parell d’arribades, però a la primera que va tenir el Girona va marcar. Però quan els de Míchel començaven a sentir-se dominadors, va aparèixer Lewandowski per desequilibrar la balança. Va anotar un gol de 9, caçant d’esquena un servei de Fermín i batent Gazzaniga per sota de les cames.

El Girona va intentar reaccionar i va posar en problemes el Barça, que ja no sortia amb tant de criteri. Llavors va canviar de registre i va apostar per la contundència. En una recuperació, va conduir Frenkie de Jong i va cedir en avantatge la pilota per a Lewandowski, que va rematar creuat per liquidar el partit.

A la festa es va afegir Ferran Torres, que va demostrar també el seu estat de gràcia i va anotar el 4-1. El Barça, a més, va estavellar dos pilotes al pal per mediació d’Eric i Lamine, tot un símptoma del gran moment que travessa.

“Parlen de l’edat, però estic molt bé”

Robert Lewandowski manté la seua voracitat golejadora als seus 36 anys, una edat per la qual se li va preguntar després del seu doblet davant del Girona. “Molta gent parla de la meua edat, però em sento molt bé físicament i mirant les dades no hi ha diferència entre ara i fa uns anys. Sé que estic treballant tan dur com sempre i vull jugar al més alt nivell durant alguns anys més”, va explicar després del partit als micròfons de DAZN.

Eric Garcia, 100 partits amb el primer equip

Eric Garcia va ser un dels protagonistes del triomf del Barça tant per la seua bona actuació com pel seu partit oficial número 100 amb la samarreta blaugrana. “Per a un noi de la Masia és especial arribar al partit 100 amb el Barça”, va dir el del planter, que va fer el seu debut amb el primer equip amb 20 anys, el 15 d’agost del 2021 contra la Reial Societat al Camp Nou, amb Ronald Koeman amb entrenador i fent parella amb Gerard Piqué.

Volen 300.000 entrades contra el Barça

El Borussia Dortmund va revelar ahir que el partit de tornada dels quarts de final de la Champions contra el FC Barcelona ha desbordat totes les previsions. El club alemany va informar a la seua pàgina web que ha rebut la desorbitada quantitat de 300.000 peticions per presenciar en directe el partit previst per al proper 15 d’abril a les 21.00 hores. El Signal Iduna Park comptarà amb un ambient més infernal que mai.