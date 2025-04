Michael Caicedo deixa el Hiopos Lleida després d'acordar la rescissió

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

El Força Lleida i Michael Caicedo han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia, segons ha confirmat el club aquest dilluns. La decisió s'ha pres després que el mateix jugador manifestés la seva voluntat de deixar l'entitat lleidatana, on havia aterrat com una de les primeres incorporacions d'aquest estiu.

Caicedo, que ha defensat la samarreta del conjunt lleidatà en un total de 12 partits oficials durant la present temporada, finalitza així la seva etapa al club.

Des de la directiva del Força Lleida han volgut agrair la implicació de Caicedo durant aquests mesos i li han desitjat sort en els seus futurs reptes professionals.