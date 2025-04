El play-off, més a prop

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’AEM va resoldre ahir amb un triomf (2-0) un enfrontament que va tenir tots els ingredients per convertir-se en un partit trampa, davant del cuer, ja descendit, Sporting Huelva, que, sense res en joc més enllà de l’honor, va estar a prop de donar un bon disgust les lleidatanes. No obstant, van mantenir el pols a la situació i van sumar tres punts claus per fregar la classificació per al play-off, ja que, amb nou punts per disputar, l’AEM en té sis de marge sobre la promoció.

L’equip de Rubén López, que afrontava el matx amb notables baixes, va imposar el seu ofici per anar fent-se seu el joc i, quan el tenia totalment controlat després de l’1-0 de Gestera en el minut 20, una jugada aïllada va acabar en penal per a l’equip de Huelva en el 69. Tanmateix, Mon va endevinar les intencions de la seua excompanya Jeni, el va parar i del possible empat es va passar al 2-0 d’Inés, que va sentenciar la sisena victòria consecutiva a casa de l’equip lleidatà, que es manté quart, empatat a punts amb el Logronyo, tercer, després del triomf de les riojanes davant de l’Alhama (2-0). A més, deixa a sis punts Osasuna i Cacereño, que ahir va perdre davant del Barça B (3-1) i entre aquests quatre aspirants a la promoció és qui ara quedaria fora pel triple empat amb el Madrid B, que no pot jugar el play-off.

L’AEM arribava al partit amb fins a cinc baixes de pes (Laura Martí, Abril Rodrigo, Noe Fernández, Evelyn i Loba), cosa que va obligar que sortissin a l’onze jugadores menys habituals com Mariajo, que va ser titular en Lliga per primera vegada aquesta campanya després de la greu lesió, i Paula Ransanz, que va tornar a l’onze 10 jornades després, fent les dos assistències de gol.

L’equip lleidatà va pagar els canvis, perquè no va entrar bé al xoc i va veure com l’Sporting Huelva va generar dos ocasions clares en l’arrancada, encara que va escenificar per què només suma vuit punts, amb poques idees en atac i fallant en el que l’havia fet fort en les últimes jornades, la defensa. Un rebuig de Ransanz en el minut 20 va passar per sota de la cama de Marrero en un error de la central i es va convertir en una assistència perquè Gestera conduís des del centre del camp i batés la meta per anotar l’1-0 en la primera ocasió lleidatana.

El gol va assentar al camp l’AEM, que va començar a sentir-se còmode i, gairebé sempre a través de Marina, va convertir el seu domini en ocasions. Just abans del descans, l’alacantina va obligar a una bona intervenció d’Ortega després d’una puntada a l’àrea i, ja en el segon temps, va rematar desviat dos centrades mesurades a l’àrea petita. La primera, de María Lara, va acabar en el lateral de la xarxa, mentre que la segona opció va ser un córner que va rematar de cap al segon pal a centímetres del pal. El 2-0 semblava a prop. De fet, va arribar en el 52 en un cop de cap de María Lara, però va ser anul·lat per un fora de joc discutible de l’extremenya. Però abans que Inés ho certifiqués en el 73, el conjunt lleidatà va haver de sobreviure a un gran sobresalt en forma de penal. Blasco va perdre la pilota al seu camp i en la lluita per rematar una passada filtrada a l’àrea l’atacant Sarai va topar amb Vero Herrera quan provava de rematar i l’àrbitra va decretar penal. Jeni, una de les tres exjugadores de l’AEM a l’equip de Huelva ahir a la gespa al costat d’Hitomi i Alba Quintana, el va executar amb un tret molt fluix, que va morir a les mans d’una Mon que li va llegir les intencions. La parada va suposar el primer cop d’un AEM en estat de gràcia al Recasens i que va sentenciar la victòria sense sofriment perquè, només quatre minuts després del penal, Inés va anotar el 2-0 rematant de cap a la perfecció una falta lateral servida per Ransanz per deixar el play-off a l’abast de la mà.