Tens empat sense gols

❘ artesa de segre ❘ El derbi de la Noguera entre l’Artesa de Segre i el Balaguer es va resoldre amb un empat sense gols en un partit marcat pels nervis d’ambdós conjunts, encara que si algun va ser clar mereixedor dels tres punts va ser l’equip local, que en el primer temps va gaudir de dos clares ocasions per marcar que va desaprofitar i que haurien pogut sentenciar el xoc. Adrià Roqué i Sergi Galceran van tenir a les seues botes sengles ocasions, en els minuts 28 i 32, respectivament, sols davant de Peguero i quan la grada ja cantava els gols.

El Balaguer, que va recuperar per a aquest partit Nabil Jadiri després de diverses jornades d’absència, va acusar les baixes per lesió va saber defensar-se per tots els mitjans i, tot i que sense disposar de cap ocasió de gol en tot el matx, va poder mantenir l’empat inicial per sumar un punt que l’ajudi en el seu objectiu d’aconseguir la salvació matemàtica com més aviat millor.

A la segona part, els nervis van anar incrementant-se en detriment del joc i la falta d’ocasions va ser la tònica general. Després del partit l’entrenador de l’Artesa de Segre, Nil Baró, va dir: “És un empat que té gust de derrota perquè hem fet mèrits per guanyar, sobretot al primer temps amb dos ocasions molt clares, mentre que el Balaguer ni tan sols ha disparat entre els tres pals”. Sobre la resta de temporada Nil Baró va puntualitzar: “Sabem que per salvar-nos hem de sumar de tres en tres a casa.”

Per la seua part, l’entrenador del Balaguer, Josete, va explicar que “ha estat un partit igualat i amb molta tensió. Cada vegada queden menys encontres”. Sobre les baixes del seu equip, va dir: “Tenim lesionats, jugadors que per temes laborals poden entrenar poc. Me’n vaig satisfet amb el punt aconseguit.”

El Borges cessa Sergi Reig pels mals resultats

La directiva del club de la capital de les Garrigues ha destituït l’entrenador, Sergi Reig, a causa de la negativa dinàmica de resultats de les últimes jornades. El Borges, que va perdre dissabte a casa davant del Turó Peira (0-1), porta set jornades sense conèixer el triomf, en què ha acumulat quatre derrotes i tres empats. L’última victòria es remunta a la jornada 17, quan va derrotar al Ramon Espasa l’Artesa de Segre amb el resultat d’1-0.