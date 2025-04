Caicedo se’n va i l’Hiopos busca un altre nacional

L’Hiopos Lleida va sorprendre ahir anunciant la desvinculació de Michael Caicedo, un moviment que l’obligarà a tornar al mercat per poder cobrir el quart contingent de nacional que marca el reglament. El balear va ser dels primers reforços que va tancar l’Hiopos Lleida per a la seua primera aventura a l’ACB, però el seu rendiment ha estat molt baix, fins al punt que s’ha quedat a la banqueta més partits dels que ha jugat.

Caicedo, que després de desvincular-se del Barça va firmar pel Lleida per una temporada i unes altres dos d’opcionals –les dos parts tenien una clàusula d’alliberament al final de la present campanya–, va demanar al club sortir per buscar més protagonisme. Hores després d’anunciar-se la desvinculació del jugador, el Stade Rochelais, cuer de la Primera divisió francesa, feia oficial la incorporació al seu web, incloent unes declaracions del balear. “Estic molt content de venir al Stade Rochelais. Vinc a ajudar l’equip en la recta final d’aquesta temporada de Betclic Élite. Donaré el millor de mi per contribuir el màxim possible. Em dona confiança per poder expressar-me al camp com sé fer-ho. Estic desitjant començar!”, va afirmar.

L’aler d’Inca ha participat en 12 dels 25 partits disputats fins a la data, amb una mitjana de 8:28 minuts en pista, fent una mitjana d’1,6 punts, 1,3 rebots i 1,4 de valoració. Els dos partits en què va tenir més protagonisme van ser a la pista del Reial Madrid, on va jugar 21 minuts i va anotar 4 punts, i a Múrcia, on va romandre gairebé 20 minuts aq pista, anotant 6 punts, capturant 2 rebots i firmant 9 de valoració, la seua millor actuació amb samarreta de l’Hiopos Lleida. Des de la seua intervenció a la Corunya havia encadenat quatre partits sense jugar.

Aquesta marxa, la quarta en el que va de temporada després de les de Dee Bost, Derek Cooke i Chevez Goodwin, obliga el club a buscar amb urgència un altre jugador espanyol o de formació per cobrir la quarta posició nacional. Les opcions passen per rastrejar el mercat de Primera FEB o europeu, o ascendir un jugador del planter. En aquest últim cas el més ben situat és el jove Ibou Dabo, que està en dinàmica de primer equip.