Activitats per a totes les edats aquest diumenge a Tàrrega

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega ha preparat una àmplia i variada programació per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física i la Salut diumenge vinent 6 d’abril. Durant tot el matí, el Parc Esportiu acollirà diverses activitats dirigides a tots els públics per fomentar l’esport i una vida saludable. Una vintena d’entitats de la ciutat s’han afegit a la iniciativa i formaran part de les taules informatives on es donaran a conèixer totes les disciplines i projectes.

La jornada començarà a les 9.30 amb una caminada circular de 6 quilòmetres. Seguidament, hi haurà una classe dirigida de ioga i pilates i, després, una sessió de zumba. Més tard se celebrarà una gimcana popular per a escolars de primer d’ESO amb proves que combinaran diferents esports. Paral·lelament, s’organitzaran tallers esportius. La jornada es completarà amb exhibicions d’altres disciplines i es faran sortejos de fruita i verdura i material de la regidoria d’Esports de l’ajuntament.