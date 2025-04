Aymar Navarro pateix la pitjor lesió de la seua carrera durant un viatge a Alaska

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’esquiador aranès Aymar Navarro ha confirmat la lesió més greu de tota la seua trajectòria professional. En un viatge a Alaska, una de les destinacions més icòniques del freeride mundial, Navarro va patir una greu lesió de genoll que l’obligarà a afrontar una llarga recuperació. “Possiblement sigui el moment més dur de la meua carrera esportiva. He lluitat molt per poder arribar fins aquí, moltes hores de treball, d’entrenament i de disciplina per poder complir tots els meus somnis que tenia des de petit, però no ha estat suficient”, va assenyalar al seu compte d’Instagram. Després d’anys consolidant-se com el principal ambaixador de l’esquí extrem a Espanya i deixant empremta en competicions com el Freeride World Tour, Navarro havia posat totes les seues energies en aquesta nova etapa, enfocada a grans produccions audiovisuals i descensos icònics al voltant del món. L’expedició a Alaska era un somni d’infància. “El genoll ha dit prou al lloc on sempre havia somiat esquiar”, va lamentar i “en el millor moment de forma física i mental”, va indicar. Fa només uns dies havia completat un dels seus projectes més complicats: ser la primera persona a baixar el Tuc de Hemnes, una piràmide de murs verticals amagada a la Val d’Aran.