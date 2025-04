Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El pavelló municipal Agnès Gregori, a Balàfia, continua acumulant queixes pel seu alarmant deteriorament. Les pluges de la setmana passada van provocar goteres a la pista i aquesta setmana les filtracions han afectat el vestíbul de la instal·lació, on es van repartir tota mena de recipients per recollir l’aigua que queia del sostre. La Paeria té previst emprendre una millora a nivell general, però encara no hi ha data.