Ja és oficial: Demajeo Wiggins s'incorpora a l'Hiopos Lleida

L'Hiopos Lleida ha fet oficial aquest dijous al matí la incorporació del pivot nord-americà Demajeo Willie Wiggins, que ha fitxat pel club lleidatà fins el 2026, tal i com ha publicat SEGRE aquest dijous. Wiggins prové del BG Gottingen de la lliga alemanya, d'on arriba amb un promig d'11,8 punts, 10,3 rebots i 14,4 de valoració en 28,5 minuts en pista en 22 partits jugats. El pivot d’Ohio va viatjar ahir mateix a última hora cap a Lleida per passar avui la revisió mèdica i posar-se a les ordres d’Encuentra.

De la temporada 2015 a 2019 va jugar al Bowling Green Falcons de la NCAA; i la 2019-2020 en el Greensboro Swarm de la USA2. La campanya 2021-22 va donar el salt a Europa amb els Olomoucko de la lliga txeca i els Rapla de Latvian Estonian Basketball League; als Rilski Sportist (Bulgaria. 2022-2023) i Szolnoki Olaj (Hungría 2023-2024).

La incorporació de Wiggins s'afegeix al fitxatge de l’aler Mikel Sanz, que cobrirà la quota nacional que estava vacant després de la marxa de Caicedo a França. El fitxatge de Sanz, l’acord del qual va avançar ahir SEGRE, es va tancar ahir al matí, després que el mateix jugador pressionés l’Oviedo per alliberar-lo. El club asturià havia acceptat d’inici que marxés i fins i tot s’havia concretat el traspàs, però a última hora de dimarts es va fer enrere i va posar traves a l’operació. La insistència del donostiarra, de 26 anys i 1,95 metres d’altura, va acabar sent clau per desencallar la situació i a primera hora de la tarda d’ahir era anunciat pel club com a nou jugador de l’Hiopos Lleida fins a final de temporada i dos més.