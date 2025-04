L'Hiopos Lleida fitxa Mikel Sanz pel que queda de temporada i dos més

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

El Força Lleida ha fet oficial aquest dimarts el fitxatge de l'aler de Sant Sebastià Mikel Sanz per al seu primer equip, l'Hiopos Lleida d'ACB, procedent de l'Alimerka Oviedo de Primera FEB. El club lleidatà i el jugador basc van tancar un acord, tot i que l'Oviedo es resistia a alliberar-lo, tal i com ha publicat avui SEGRE. Finalment, l'aler s'incorporarà a la plantilla que dirigeix Gerard Encuentra per cobrir la quarta plaça de quota nacional que ha quedat lliure després de la desvinculació de Michael Caicedo. El Força Lleida ha anunciat que el fitxatge de Mikel Sanz és per al que resta de temporada i per a dos més.

A banda de a l'Oviedo, Sanz, de 26 anys i 1,95 metres d'alçada, ha militat al Melilla (20-21), Coruña (21-22) i Cantàbria (22-23) en competició estatal. La temporada 2017-2018 Sanz va jugar 3 partits a ACB amb el Guipuzkoa.

D'altra banda, l'Hiopos Lleida té pràcticament tancada la incorporació del pivot nord-americà Demajeo Wiggins. Tal i com ha publicat aquest dimecres SEGRE, l’acord entre les parts és pràcticament total i només falta resoldre uns serrells i firmar el contracte fins a final de temporada, per la qual cosa s’espera que tot es resolgui aviat i pugui viatjar a Lleida, malgrat que és del tot improbable que pugui estar disponible per al partit d’aquest dissabte davant del Breogán.