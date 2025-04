L’Hiopos Lleida té pràcticament tancats dos jugadors, el pivot nord-americà Demajeo Wiggins, que vindria a reforçar la tan debilitada posició de center, i l’aler basc Mikel Sanz, actualment a l’Alimerka Oviedo, que arribaria per cobrir la quarta plaça de quota nacional que ha quedat lliure després de la desvinculació de Michael Caicedo.

Com ja va ocórrer amb el fitxatge de James Batemon, el club lleidatà ha tornat a moure’s bé al mercat i ha aconseguit lligar el fitxatge de Wiggins, un dels líders del BG Gottingen, cuer de la Bundesliga. L’acord entre les parts és pràcticament total i només falta resoldre uns serrells i firmar el contracte fins a final de temporada, per la qual cosa s’espera que tot es resolgui aviat i pugui viatjar a Lleida, malgrat que és del tot improbable que pugui estar disponible per al partit d’aquest dissabte davant del Breogán.

Mikel Sanz juga actualment a l’Oviedo de la Primera FEB. - FEB

Wiggins, de 27 anys i 2,06 metres d’altura, destaca pel seu poder rebotejador, un aspecte de què ha patit l’Hiopos Lleida en la seua estrena a l’ACB. Després de la seua etapa a l’NCAA amb els Falcons de la universitat de Bowling Green, va recalar al Greensboro Swarm de la G-League nord-americana, i després d’un curt periple a Colòmbia, va aterrar a Europa en la temporada 2021-2022. Aquella mateixa campanya va militar primer al Rapla estonià i després en el BK Olomoucko txec. També va jugar a la lliga de Bulgària (Rilski) i Hongria (Szolnok) abans de recalar al Gottingen, en què ha firmat dobles figures en onze partits, fent una mitjana d’11,8 punts, 10,3 rebots i 12,4 de valoració actualment.

Per la seua part, Mikel Sanz, de l’Alimerka Oviedo de la Primera FEB, és el jugador elegit per cobrir la plaça de quota nacional que ha quedat vacant. L’Hiopos té un acord tancat, però el club asturià ha fet marxa enrere a última hora i no sembla disposat a alliberar el donostiarra, que fa una mitjana de 7,8 punts, 4,2 rebots i 6,8 de valoració. En cas de no tancar-se l’operació o una altra que té oberta el club, aquest optaria per fer fitxa del primer equip al del planter Ibou Dabo.