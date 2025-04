Olmo podrà continuar jugant

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Consell Superior d’Esports (CSD) va estimar ahir el recurs d’alçada presentat el 7 de gener passat pels futbolistes Dani Olmo i Pau Víctor i pel FC Barcelona, anul·lant l’acord de la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació RFEF-LaLiga, i mantenint llavors les llicències d’ambdós jugadors, que podran continuar jugant.

“Amb aquesta resolució, ambdós jugadors mantenen la seua llicència en vigor. Això és així perquè la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha reconegut, així mateix, en les seues al·legacions que no existeix cap resolució federativa que acordés la cancel·lació de les llicències, circumstància exigida per la mateixa RFEF en la seua resolució del 30 de juny de 2022”, va informar en el seu comunicat el CSD.

Per tant, l’organisme dona la raó al Barça i recorda que la carrera professional de Dani Olmo i Pau Víctor “ha estat protegida des del 8 de gener passat per la mesura cautelar urgent que va concedir amb l’únic interès d’evitar un dany irreparable fins a la resolució d’aquest procediment”.

Fa tot just una setmana, el president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, va reiterar que l’organisme que presideix va optar per “no fer mal” al jugador internacional Dani Olmo quan va donar la cautelar el club blaugrana per poder inscriure’l, juntament amb Pau Víctor, davant de la falta d’acord entre LaLiga, la RFEF i l’entitat.

Ara, mitjançant aquesta resolució, el CSD confirma que tant Dani Olmo com Pau Víctor podran continuar jugant el que queda de temporada. “L’acord adoptat per la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació RFEF-LaLiga és nul de ple dret per no tenir l’esmentat òrgan de competència per denegar el visat previ i la llicència federativa”, va assegurar el CSD.

LaLiga, per la seua part, va anunciar ahir que recorrerà immediatament la decisió del CSD al considerar que aquest organisme pren una decisió “no d’acord a dret” i defensa que la Comissió de Seguiment del Conveni RFEF-LaLiga sí que té, segons el seu parer, “competències”.

Laporta diu que el club ho va fer bé

Joan Laporta va defensar ahir, després de conèixer la decisió del CSD, que “les inscripcions de Pau Víctor i Olmo es van fer correctament. Ja us vaig dir que havíem seguit tots els requisits federatius i de LaLiga. Això continua vigent” i va defensar el treball que estan fent l’equip i Hansi Flick.

El Barça-Chelsea, al Johan Cruyff

La classificació del Barça per a la final de la Copa del Rei impedeix que l’equip femení jugui la semifinal davant del Chelsea a l’Estadi Olímpic, ja que, amb l’equip masculí classificat, el partit, que es jugarà el 20 d’abril, coincidirà amb el Barça-Celta corresponent a LaLiga.