L’AEM va celebrar ahir l’acte central del seu centenari en un escenari icònic de la ciutat com la Seu Vella, on passat i present de l’entitat es van unir per rememorar els 100 anys de trajectòria del club de futbol més longeu de la ciutat de Lleida, el primer que celebra el centenari, després de la seua fundació el 1925.

Instal·lat en el seu millor moment, amb el primer equip femení lluitant per pujar a Lliga F, una xifra rècord de 740 jugadors i sent el club amb més llicències femenines de Catalunya, l’acte va servir per reivindicar la seua trajectòria com a entitat pionera de la ciutat i per homenatjar gairebé una trentena figures importants en la història del club, especialment extreballadors i dirigents i amb especial reconeixement a Josep Recasens, icònic president del club que dona nom al camp on juga l’AEM. A més, es va presentar la samarreta del centenari, amb la silueta de la Seu Vella de fons.

El conductor de l’acte va ser el periodista lleidatà de la Cadena SER Sique Rodríguez, que durant la seua introducció va explicar que va ser futbolista del club durant 13 anys i va donar pas als parlaments de les autoritats. Primer, va prendre la paraula el president, Paco García, que va reconèixer l’“orgull” que suposa per a ell presidir-lo en el centenari, que “són cent anys de passió i esport”. García també va recordar “el sacrifici dels que ja no hi són i que ens han portat fins aquí” i va demanar que “ens sentim orgullosos del treball que estem fent” per “mirar cap al futur per fer un club que es guiï per l’empatia”.

Posteriorment, van parlar el delegat de la FCF a Lleida, Josep Maria Espasa; Xavier Serratosa, representant d’Esports a Lleida de la Generalitat, la diputada provincial Sandra Marco i, finalment, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larosa, qui va reivindicar l’AEM com “un referent i un precursor de l’esport lleidatà, especialment del femení” i va prometre “millores a les instal·lacions del club”, repetidament demanades per l’entitat. Va culminar la seua intervenció augurant que “el millor encara està per arribar”.