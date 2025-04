Tot i els problemes extraesportius el Lleida tomba al Badalona Futur (0-1)

Publicat per COLAU OBRADOR Creat: Actualitzat:

El Lleida CF visitava Premià de Dalt per enfrontar Badalona Futur, club que matemàticament és equip de 3a RFEF. Tot i l'atípica situació en la qual es troba l'equip, un gran grup d’aficionats s’han desplaçat per animar a l’equip.

La primera part ha començat de la pitjor manera possible pel Lleida. En els primers instants de joc Neyder Lozano abandonava el terreny de joc per problemes al genoll esquerre, el mateix que es va lesionar l’any passat. El colombià ha hagut de ser atès pels fisioterapeutes del Badalona Futur, ja que el Lleida no tenia serveis mèdics. L'única ocasió de perill dels blaus al primer temps l’ha tingut Unax del Cura que se li ha fet de nit en el que podria haver set un mà a mà contra el porter rival. Les ocasions més clares les han tingut els locals mitjançant Dani Cervera, com ja és costum, Iñaki ha aparegut per salvar als de la terra ferma. El resultat al descans era de 0-0.

La segona part ha continuat amb el ritme de la primera, poques ocasions i joc interromput constantment. Així i tot, el Lleida ha començat a controlar i a poc a poc ha anat generant perill. Fran Pérez ha tingut una bona ocasió que el porter Yari ha aturat. Al minut 71 Adri Gené ha avançat als lleidatans mitjançant una sensacional rematada amb la cama esquerra que ha entrat per l’escaire. Amb el marcador a favor els del Segrià s’han sentit més a gust i han anul·lat per complet al Badalona Futur. Finalment, el marcador no s’ha mogut més i el Lleida ha aconseguit guanyar 0-1. Després de cinc partits, la dupla formada per Idiakez i Cortés han obtingut la seva primera victòria.

Amb aquest resultat el Lleida se situa en onzena posició amb 43 punts en zona de ningú. El pròxim partit dels blaus serà diumenge vinent a les 18.00 al Camp d’Esports contra el València Mestalla.