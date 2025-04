Alarmant derrota a domicili

Publicat per Área 11 Creat: Actualitzat:

❘ barcelona ❘ El Mollerussa va perdre ahir al Nou Sardenya (3-1) davant de l’Europa B, en un partit en què va ser clarament inferior al rival. Amb aquesta derrota, l’equip de Kiku Parcerisas se situa a només tres punts del descens i encaixa la segona derrota consecutiva dels del Pla d’Urgell, que ho van intentar en diverses fases, i van tenir les seues opcions amb el gol de Roger Coll, que va posar el 2-1 després d’un error d’un combinat escapolat, però l’equip local va plasmar la seua superioritat anotant el 3-1 definitiu.

El Mollerussa visitava el Nou Sardenya amb l’objectiu de posar distància sobre els llocs de descens i no complicar-se en les últimes jornades. Els locals van començar el duel com s’esperava, amb molta intensitat i a la recerca dels tres punts. Això sí, la primera ocasió del partit la va tenir el Mollerussa al minut sis, però la rematada se’n va anar desviada.

Poc després, els escapolats van crear la seua primera ocasió del partit de la mà de Tejada, a través d’una bona jugada combinada de tot l’equip, però el tret va marxar fora. Van continuar arribant ocasions per part dels dos equips, però quan es va arribat al minut 18 de partit, Buba va avançar l’Europa B al marcador, amb una carrera a l’espai del dorsal 11, que es va plantar dins de l’àrea i va fer el gol entre les cames d’Arnau (1-0). A partir d’allà, el Mollerussa va començar a atacar més. Al minut 36, Álvaro va haver de fer una espectacular parada en un mà a mà amb Jofre Graells. A punt d’arribar al descans, l’Europa B va augmentar l’avantatge a través de Marc Anglès, per d’aquesta manera posar el 2-0 al marcador. Sens dubte, un dur cop per al Mollerussa. La segona part va tenir ocasions per als dos equips. Els locals dominaven, però al minut 66 de partit, després d’una jugada estranya, el Mollerussa va retallar distàncies amb un gol de Roger Coll. Això va ser un miratge. Minuts més tard, l’Europa B va tornar a anotar, per posar el 3-1 definitiu.

Amb aquest resultat, el Mollerussa és el tretzè classificat, i tan sols tres punts per sobre del descens que marca el Vilassar, que serà el seu pròxim rival.

“El rival ha estat molt superior a la segona part”

L’entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va mostrar estar afligit després de la derrota de l’equip al municipal Nou Sardenya. Va assegurar que “l’equip va entrar bé al partit, però ells van apujar la intensitat en la segona part i van acabar sent molt superiors”. “Crec que els seus dos primers gols són molt similars perquè ens han sorprès al contraatac, i sobretot el 2-0 ha estat una gerra d’aigua freda. Vull destacar la força de l’equip per sobreposar-se i anar contra el partit malgrat aquest gol amb el qual ells ampliaven l’avantatge abans del descans”, va afegir.

El tècnic també va reconèixer que “a la segona part, ells han estat molt millors en general. Tot i així, hem aconseguit ficar el 2-1, de Roger Coll, a la seua sortida de pilota. En la jugada següent, ens han agafat al contraatac i han anotat el 3-1”, va explicar.“El 3-1 ha significat la liquidació del partit, en un moment en què ells han mostrat les seues millors armes”, va concloure el tècnic del Mollerussa, que diumenge (12.00) rep el Vilassar.