L’Hiopos, més a prop encara de la salvació

La jornada 26 de la Lliga Endesa va sortir redona per a l’Hiopos Lleida, perquè a la seua victòria davant del Breogán de dissabte (94-81) es van sumar ahir dos derrotes del Granada i el Corunya, molt favorables per atansar-se encara més a la salvació. El primer a caure va ser el Granada, que va vendre cara la pell en la visita al Tenerife, però va acabar caient derrotat (95-87) fruit d’un últim quart en què els locals van trencar la igualtat que regnava fins llavors amb un parcial de 23-16. Així, l’Hiopos Lleida es queda amb quatre victòries de marge sobre el descens, que marquen els nassarites amb sis triomfs. I a aquesta diferència, amb vuit jornades al davant, se li ha de sumar que el conjunt lleidatà té guanyat l’average al Granada.

A la tarda, el Corunya també va perdre en una de les pistes més complicades de la Lliga com la de l’Unicaja (114-105) i també aplana el terreny als lleidatans per salvar-se. L’equip gallec es manté cuer, amb cinc victòries, per la qual cosa els de Gerard Encuentra ja tenen el doble de triomfs (10), encara que en aquest cas l’average és favorable als de Diego Epifanio, que han aconseguit dos de les seues cinc victòries contra l’equip lleidatà, tretzè.

Així, l’Hiopos afronta amb marge i en un bon moment, amb quatre victòries en els últims cinc partits, una setmana sense partit, perquè el duel de dissabte a Gran Canària va ser ajornat fins dimecres 30 perquè l’equip canari disputa aquesta setmana la final de la Eurocup davant de l’Hapoel Tel-Aviv. Per això, el pròxim partit dels lleidatans serà el diumenge 13 davant del València (12.30), de nou al Barris Nord.

Per la seua part, el Manresa va superar el Saragossa (95-83) i es manté en el play-off després del triomf del Baskonia davant del Girona (95-83), que es queda amb nou victòries, una menys que els lleidatans i empatat amb l’Andorra.