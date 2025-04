Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El jugador d’Alcoletge Eloi Otero es va proclamar ahir campió d’Espanya per autonomies en categoria sub-14, com a membre de la selecció catalana. El combinat català es va imposar a la final contra País Valencià per 3-0, a la final de la competició, en què Otero ha estat el capità de l’equip.El lleidatà va fitxar aquest estiu pel Club Manresa FS, després de jugar en totes les categories amb el CFS Alcoletge.