Nou revés contra el Reus

Quatre setmanes després de caure contra el Reus a la final de la Copa que es va disputar a Calafell, el Pons Lleida es va tornar a veure superat ahir per l’equip del Baix Camp. Va ser a la Lliga i a l’Onze de Setembre per 1-3. Igual que a la final de la Copa, el Llista es va avançar en el marcador, però si llavors l’equip d’Edu Amat va firmar un gran partit que el va fer mereixedor s’haver-se portat el títol, ahir no va jugar bé, va anar de més a menys i malgrat que en atac va tenir molta arribada, no va estar gens fi en defensa. El Pons Lleida arriba a l’aturada de Setmana Santa necessitat de descans, abans d’afrontar els dos últims partits de la fase regular, a Voltregà el 26 d’aquest mes i a casa contra l’Alcoi el 3 de maig, a la recerca de la millor classificació possible per afrontar el play-off pel títol.

Pons Lleida i Reus van tornar a oferir un partit intens i l’equip lleidatà va començar bé, buscant ràpidament la porteria de Càndid Ballart. Fran Tombita Torres tot just va tardar un minut a posar a prova el porter visitant, amb una rematada creuada, mentre que Diego Rojas va respondre al 3 amb una rematada que va aturar Javi Sánchez. De nou Tombita (6’) i Nico Ojeda, que ahir ja va tenir més minuts (9’), van tornar a posar a prova un Ballart que acabaria sent decisiu per al seu equip, abans que Jordi Badia marqués l’1-0 en el minut 12 al rebre un perfecte servei de Sebas Moncusí. Però la reacció del Reus no es va fer esperar, primer amb una rematada de Maxi Oruste al minut 14 que va sortir fora per poc i després amb una altra de Pol Martínez al 15, que sí que va aconseguir batre Javi Sánchez per col·locar l’1-1 al marcador. El Llista continuava tenint arribada, però sense encert, mentre que al minut 20, Martí Casas, el botxí dels lleidatans a la final de la Copa, que va firmar els cinc gols del seu equip (5-4), va aprofitar un llançament directe per una targeta blava al Chino Miguélez per situar l’1-2 (20’). I un minut més tard, Marc Julià marcava l’1-3, resultat amb què es va arribar al descans.

El Pons Lleida no va millorar a la segona part, malgrat que va crear ocasions, topant sempre amb la gran actuació de Ballart. Una targeta blava a Diego Rojas no la va aprofitar Darío Giménez (28’) i, tot seguit, una nova blava a Miguélez, la segona que va veure ahir, va provocar una enganxada entre tots dos equips. Martí Casas va errar aquesta vegada el llançament directe i el partit va entrar en una fase de desencert per a tots dos conjunts, encara que el Reus, amb l’1-3, ja tenia la feina feta. Sense encert davant del porter del Reus, el Llista tampoc no va estar fi en els llançaments directes. Fran Tombita Torres en va errar un al minut 44, mentre que el Reus tampoc no va aprofitar els dos de què va disposar i que van fallar Martí Casas (39’) i Maxi Oruste (48’). El Llista va demostrar que necessita descans.