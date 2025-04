Szczesny encadena 20 partits sense perdre

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El porter Wojciech Szczesny va sumar dissabte, amb l’empat del Barcelona davant del Betis a LaLiga (1-1), el vintè partit sense perdre des del seu debut, la qual cosa el situa al Top 5 dels millors inicis de la història d’un jugador que fitxa per l’equip blaugrana.

Des que es va estrenar defensant la porteria del Barça el passat 4 de gener als setzens de final de la Copa del Rei davant del Barbastre (0-4), Szczesny no coneix la derrota amb el seu equip.

Amb el porter internacional polonès sota els pals, el Barcelona ha sumat 17 triomfs (Barbastre, Athletic, Reial Madrid, Benfica (3), València (2), Alabès, Sevilla, Rayo Vallecano, las Palmas, Reial Societat, Atlètic de Madrid (2), Osasuna i Girona) i tres empats, (Atalanta, Atlètic de Madrid i Betis). En total, els de Hansi Flick acumulen 22 duels invictes en aquest 2025 (18 victòries i 4 empats) si se sumen els dos partits amb Iñaki Peña ocupant la porteria.

Els 20 partit sense perdre de Wojciech Szczesny el col·loquen, de moment, en la cinquena posició del rànquing històric de millors estrenes, empatat amb Philippe Coutinho, que va aconseguir arribar a aquesta mateixa xifra la temporada 2018-19.

Davant encara té Albert Celades (21 partits a la campanya 1995-96), Johan Cruyff (23 en la 1973-74), Paulinho (25 a la 2017-2018) i Cesc Fàbregas, que lidera amb claredat aquesta classificació després d’encadenar 30 partits invicte en el curs 2011-2012.

D’altra banda, el brasiler Raphinha no rebrà, en principi, cap sanció per l’incident que va protagonitzar una vegada acabat el partit de dissabte davant del Betis. El davanter va acabar molt molest i ni la intervenció del tècnic, Hansi Flick, ni de Ter Stegen, en la funció de capità, van poder apaivagar-lo. Es va dirigir a l’assistent que hi havia vora Gil Manzano i li va dir, segons van recollir les càmeres de televisió, “a mi no em manes callar, tu a mi no em manes callar. Ets un maleducat”, va afegir. L’àrbitre no va reflectir l’incident a l’acta, per la qual cosa en principi no hauria de rebre cap càstig.

❘ sevilla ❘ L’Atètic de Madrid es va imposar ahir al Sevilla per 1-2, gràcies a un gol de Pablo Barrios en el temps afegit, amb la qual cosa aprofita la derrota del Madrid i l’empat del Barça per retallar distàncies amb els dos primers classificats i tornar a calcular opcions.

Petició massiva d’entrades per a la Copa

Tan sols 24 hores després que el FC Barcelona obrís el termini per sol·licitar entrades per a la final de la Copa del Rei, que es jugarà a l’estadi de La Cartuja de Sevilla el dia 26 d’aquest mes, els socis i penyistes blaugranes ja han sol·licitat la meitat de les que corresponen al club. El Barça disposa de 26.031 localitats i ja s’han registrat 10.000 peticions de socis i 3.300 de penyistes, és a dir, 13.300. Les entrades es poden sol·licitar fins dimecres i si hi hagués més peticions que localitats es faria un sorteig. El fet que el rival sigui el Madrid ha despertat l’especial interès de l’afició.