La Marató de Lleida deixa d’organitzar-se al cap de 3 edicions

La Marató de Lleida, després de tres edicions, ja no se celebrarà aquest any 2025 “per raons alienes a la nostra organització”, segons una notificació feta pública per l’Associació Esportiva Marató Lleida. El seu president, Sisco Larrull, va explicar que “ja havíem començat a tenir reunions per a la quarta edició, però no tenim el suport de la Paeria, segons ens han comunicat per escrit”. Larrull, que es va confessar molest per aquesta falta de suport, va dir que “comencarem a preparar un nou projecte de cara al 2026”.

Jackson Quiñónez, per la seua part, va explicar que “ens sap greu no poder donar suport a aquesta cursa tal com està plantejada. Per les raons que siguin, no és una cursa que hagi resultat atractiva” i, segons va afegir, ho ratifiquen les xifres de participació. “En la seua primera edició van participar 458 atletes, entre la Marató, que la van córrer 262 i la resta de proves. El 2023 van baixar a 394, dels quals 143 van fer la Marató i l’any passat van ser 423 i 180”.

Així mateix, va afegir que “organitzar una marató costa tres vegades més que una cursa de 10K i l’afectació a la ciutat és molt més gran” i va recordar que en les dos últimes edicions el circuit no estava homologat, la qual cosa impedeix validar les marques.