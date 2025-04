El Meaño gallec, rival del Lleida al play-off

Les jugadores del Lleida Handbol, el 22 de març celebrant la classificació per a la fase d’ascens. - SANTI IGLESIAS

El Lleida Handbol s’enfrontarà a l’equip gallec de l’Inelsa Asmubal Meaño en l’eliminatòria del play-off que dona accés a la fase final a quatre que atorgarà els ascensos a Divisió d’Honor Or, després del sorteig celebrat ahir a la seu de la Reial Federació Espanyola d’Handbol. L’equip de Meaño (Pontevedra), que dissabte va celebrar el seu històric títol de campió del grup A de Divisió d’Honor Plata, s’enfrontarà a un conjunt lleidatà que va ser el segon classificat del grup C, guanyant 21 dels 26 partits disputats i només va ser superat en la classificació per l’OAR Gràcia Sabadell, que el va avantatjar en dos punts i es mesurarà en l’encreuament amb el segon classificat del grup A, l’Handbol Gijón.

Les altres dos eliminatòries mesuraran Lauko Ermua, segon del grup B, amb el Casa Álvarez Imperial de Toledo, primer del grup D, i al Deza CMB de Còrdova, segon del grup D, amb el Schär Colores Saragossa, primer del grup B.

El partit d’anada es disputarà al pavelló municipal Onze de Setembre dissabte 26 d’abril a les 19.30 hores, mentre que la tornada serà a Meaño el primer cap de setmana de maig (dies 3 i 4).

El tècnic del Lleida Handbol Iban Raigal es va mostrar optimista respecte a les possibilitats de superar l’eliminatòria, però va lamentar el llarg desplaçament. “No estic descontent amb l’aparellament, però el desplaçament és molt llarg per al partit de tornada. L’ideal seria anar amb autocar divendres a primera hora del matí i arribar allà a l’hora de sopar, per poder almenys descansar el dia abans del partit. El tema de l’avió és complicat pels horaris i altres qüestions. Suposo que el Meaño fixarà el partit dissabte i no diumenge, espero que sigui així i que ho respectem tots els equips”, va explicar Raigal.

Per al Lleida és la seua primera vegada en aquesta fase d’ascens, no així per a les gallegues, que tenen molt present el que va passar fa dos anys contra el potent Mislata valencià.

El tècnic lleidatà va recordar que “elles ja van jugar la fase d’ascens i van perdre crec que de dotze en l’anada a Mislata i en la tornada per una diferència similar. Així que ara faran valer la seua experiència”.

Sobre les possibilitats de classificar-se per a la final a quatre, Raigal va dir que “serà una eliminatòria igualada, que es decidirà per detalls, però el meu equip està físicament al màxim. Arribarem com autèntics avions”.

Val a recordar que superada aquesta eliminatòria, a la final a quatre que es jugarà pel sistema de lligueta i pujaran els dos primers classificats.