Espanya apallissa Portugal i depèn de si mateixa per anar a semis

La selecció espanyola femenina de futbol va golejar ahir a Vigo Portugal (7-1) en la quarta jornada de la fase de grups de la Lliga de Nacions, en un partit en el qual les de Montse Tomé van exhibir la seua millor versió i, amb doblets d’Aitana Bonmatí, Alèxia Putellas i Mariona Caldentey, no van donar opció al combinat lusità i es van assegurar de dependre de si mateixes en els dos últims partits. Amb una arrencada devastadora, amb quatre gols en menys de mitja hora, la campiona del món, amb un onze format per jugadores amb present o passat al FC Barcelona, va mostrar les seues millors virtuts per apagar un rival que li va plantejar més problemes en el duel de divendres passat, però que ahir es va rendir a la versió amb més mordent del combinat estatal. Tres gols més en la segona meitat van completar la festa al recinte de Vigo, que permet a Espanya dependre de si mateixa per a les dos últimes jornades del Grup 3 de la Lliga A, en les quals s’enfrontaran a Bèlgica i a Anglaterra, l’única que ha pogut doblegar la vigent campiona. L’objectiu: assolir les semifinals de la competició. Portugal no va poder oposar resistència al trobar-se molt aviat per sota en el marcador. Espanya va dominar amb facilitat un rival molt posat enrere. Amb una centrada del camp completament blaugrana –Aitana Bonmatí, Alèxia Putellas i Patri Guijarro–, es va apropiar de la pilota des de l’inici i en la primera part va deixar el duel resolt.