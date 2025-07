Homenatge de l’ajuntament de Tàrrega a Pol Puiggener

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega va retre homenatge ahir a l’esportista Pol Puiggener del Club Esportiu Alba, per les dos medalles d’or aconseguides als Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics en esquí de fons. Puiggener, acompanyat de la seua família i companys del club i l’Associació Alba, va ser rebut per l’alcaldessa, Alba Pijuan, que li va fer entrega d’una placa de reconeixement.

Pijuan es va mostrar “contentíssima” dels dos ors aconseguits per Puiggener, esportista que va qualificar com a “targarí d’adopció” perquè està vinculat a la ciutat des que tenia 10 anys. L’alcaldessa va afirmar que “Pol Puiggener és un màxim exponent de la inclusivitat en l’esport”. Pijuan també va indicar que “aquest reconeixement a nivell mundial únicament l’han precedit Joan Capdevila amb el Mundial de futbol el 2010 i Pierre Oriola amb el Mundial de bàsquet el 2019”. L’homenatjat va dir que va ser un acte “bonic” i que estava “molt content”. Per la seua part, Jordi Garriga, coordinador del CE Alba, va assenyalar que el Pol és un bon exemple que “tothom pot practicar esport”.