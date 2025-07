Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Mollerussa E, equip juvenil d’escacs, va aconseguir classificar-se per a les semifinals de tercera categoria al superar el Pallejà C per millor desempat a l’empatar 2-2 en l’encontre disputat diumenge passat a la capital del Pla. La victòria va arribar gràcies al triomf de Rosen Stefanov, les taules aconseguides per Joan Torres i Ferran Calvís, i malgrat l’única derrota de Biel Bosch.