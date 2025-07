Rubio: “Les adversitats han fet unir més el grup”

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La situació del Lleida CF que es va fer pública recentment, quan es va conèixer que la plantilla porta diversos mesos sense cobrar els salaris, lluny de dividir el vestidor ha servit per unir més el grup. “Les adversitats el que fan és unir-te més, perquè al final tots tenim el mateix objectiu i, en aquest sentit, l’equip està més fort i unit que mai per lluitar contra el que sigui”, va comentar ahir Òscar Rubio durant la compareixença setmanal de jugadors davant dels mitjans de comunicació. El veterà capità blau va reconèixer que donar a conèixer la situació ha suposat cert alleujament. “Com ja s’ha comentat, la gent viu al dia i no cobrar durant tant de temps afecta la rutina diària. Hi ha companys que ho estan passant molt complicat”, va destacar.

Sobre l’última victòria al camp del Badalona Futur, la segona el 2025 i la primera amb Iñigo Idiakez al capdavant, Rubio va explicar que l’equip, esportivament parlant, s’ha alliberat i ha agafat una mica d’aire. “A nivell futbolístic estem contents perquè feia temps que no guanyàvem i sortim al camp per això. L’equip va saber sobreposar-se a les adversitats i centrar-se en el partit. Aquest triomf ens ha donat molta moral”, va afirmar el jugador lleidatà. El duel de diumenge davant del Badalona Futur va ser testimoni del suport que continua tenint l’equip. Malgrat els problemes, la grada va comptar amb una nombrosa presència de seguidors blaus. “La veritat és que va venir molta gent, vam notar el seu caliu i ens va ajudar molt a aconseguir aquesta victòria perquè va ser molt complicada en un partit igualat. Ens van donar aquesta força per mantenir el resultat en els últims minuts”, va assenyalar el capità. A falta de quatre jornades per al final de la temporada, Rubio no vol cantar victòria després d’aquest triomf. “És cert que estem a prop d’assegurar la permanència, però estem centrats a aconseguir-la com més aviat millor. Una vegada assegurada la continuïtat a la categoria, ja veurem el que pot passar”, va concloure.

D’altra banda, la plantilla es va exercitar ahir amb la presència del físio Joan Eritja, que serà amb l’equip també diumenge malgrat els problemes de cobrament.