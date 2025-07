A la recerca de la paritat: la 43 Cursa de Balàfia, a Lleida, espera 500 participants i que almenys la meitat siguin dones

La 43 edició de la Cursa Popular de Balàfia-Bonaventura Baldomà Rius, que tindrà lloc el 27 d’abril, espera assolir els 500 participants i que almenys la meitat siguin dones. Aquest és de nou el repte que s’han plantejat els organitzadors aquest any, un desafiament que denominen 50-50 i que, de moment, s’està complint.

Si en l’edició de l’any passat, la proporció va ser d’un 62% d’homes per un 38% de dones, en aquesta ocasió els percentatges estan més equilibrats. “A dia d’avui ja hem assolit els 416 inscrits, dels quals el 52% són homes i el 48%, dones. Encara falten dos setmanes per a la carrera i esperem assolir els 500 inscrits i que encara s’iguali més el nombre de dones i homes”, va declarar a aquest diari Xavi de la Fuente, conegut en el món runner com Xavi Thai, l’empresa del qual Xt Sport Events s’encarrega de la part tècnica i logística de la cursa.

La prova constarà de dos distàncies, 5 i 10 quilòmetres. Paral·lelament, se celebrarà la caminada saludable, de 5 quilòmetres, a càrrec de DonaBalàfia Associació, i també carreres infantils i una de tipus inclusiu de 300 metres, amb alumnes de la llar de Sant Josep. L’organització de la prova, la segona cursa popular més antiga de Lleida darrere de la Pujada a la Seu Vella, que va estar a punt de cancel·lar-se per falta de suport econòmic, va a càrrec de l’Associació de Veïns de Balàfia. Uns minuts abans de l’inici de les carreres, previstes per a les 10.00 hores, hi haurà un breu parlament en homenatge a l’atleta pioner Bonaventura Baldomà.