L’AEM, a segellar avui el play-off

L’AEM té avui (16.00/Lleida En Joc) la primera oportunitat per assegurar matemàticament la seua segona presència consecutiva en el play-off d’ascens a la Lliga F. El conjunt lleidatà ho aconseguirà sense dependre dels resultats dels seus rivals demà si guanya a domicili l'Alba Fundación, el novè classificat, que encara no té assegurada la permanència.

El conjunt lleidatà ocupa la quarta posició, empatat amb el Logronyo, tercer, i amb sis punts de marge sobre el Cacereño, que ocupa l’última plaça de play-off, i l’Osasuna, que està fora de la promoció. Per això, si suma tres punts en les últimes tres jornades que queden per disputar, jugarà el play-off, perquè el beneficien els empats múltiples.

Malgrat veure’s davant de la primera oportunitat d’assegurar la promoció, el tècnic de l’AEM, Rubén López, va destacar que “afrontem el partit com un més. No hem parlat sobre el play-off, sinó que l’hem treballat com qualsevol altre. No pensem en res més que no sigui sumar els tres punts”. A més, va celebrar que l’equip “arriba molt bé mentalment i s’ha entrenat amb molta intensitat aquesta setmana”, després d’encadenar dos victòries a casa abans de l’aturada de seleccions del cap de setmana passat.

De fet, va apuntar que “tenim clar que el camí que hem de seguir és deixar la porteria a zero i que ens generin poques ocasions, perquè nosaltres també en tindrem poques i hem d’intentar ser precises”.

Per al partit, tornen Laura Martí, després de gairebé dos mesos de baixa, i Loba, que es va perdre l’últim duel per molèsties. En canvi, segueixen de baixa Evelyn i Abril Rodrigo, que s’uneixen a les absències de llarga durada de Laura Fernández i de Fati Gharbi.

Sobre el rival, Rubén López va destacar que “és un equip que ha incorporat algunes peces a l’hivern que l’han canviat una mica” i va advertir que, “malgrat que no estan marcant gols, tenen jugadores amb molt gol i són una plantilla veterana i experimentada”.