Marc Márquez se supera a Lusail per ser més líder del Mundial

El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) va conquerir aquest diumenge el Gran Premi de Qatar de MotoGP mostrant la seua millor versió per recuperar la seua marxa triomfal aquesta campanya, malgrat haver de suar molt més que en les carreres anteriors, amb victòries també espanyoles d’Arón Canet i Ángel Piqueras en Moto2 i Moto3.

Márquez va tornar a ser el millor en la quarta cita del Mundial per ampliar el seu lideratge, 123 punts pels 105 del seu germà Àlex, qui va acabar setè. La cita a Lusail va portar un escenari nou, molt més emocionant, de disputa per la victòria des d’una sortida on els Márquez es van tocar, perdent peces de la seua moto Marc.

Allà va prendre la davantera l’italià Franco Morbidelli (Ducati), amb una sorprenent facilitat que, en la segona meitat de la cursa, es va veure com a excessiu per als pneumàtics. Allò del líder del Mundial va ser gestió en tota regla mentre el seu company Francesco Bagnaia va haver també de forçar per remuntar des de l’onzena plaça.

Els tocs davant i les lluites d’un tren de motos que va tardar a desenganxar-se, van permetre a l’italià posar-se en la lluita pel podi, mentre Álex Márquez (Ducati) cometia un altre error, llastant Fabio Di Giannantonio, per veure’s enrere a sobre amb sanció. El també espanyol Maverick Viñales (KTM) es va sumar a l’acció amb aparent millor ritme fins posar-se al capdavant.

Llavors, mediada ja la cursa, Marc Márquez va començar a tirar i no va tardar a comandar el GP, sense els problemes de pneumàtics que van tenir la resta. El de Cervera, a qui se li va escapar només Austin, va firmar la seua setena victòria en vuit curses fins ara, demostrant que continua sent el rival a batre el 2025. A més, campió a Lusail onze anys després va firmar la seua victòria número 91, superant a Ángel Nieto com l’espanyol amb més triomfs en el Mundial.

Segon va acabar Viñales, amb la por d’una possible sanció per la falta de pressió als seus pneumàtics, i tercer un Bagnaia que estreny en la classificació general amb 93 punts. Quant a la resta d’espanyols, Fermín Aldeguer (Ducati), Pedro Acosta (KTM) i Álex Rins (Yamaha) van acabar sisè, novè i tretzè. Mentrestant, en la seua tornada, el vigent campió Jorge Martín (Aprilia) va tenir una caiguda per la qual va ser traslladat a l’hospital per examinar el cop al tòrax i l’abdomen.