El Barça s’exhibeix contra l’Atlètici encarrila la Lliga

❘ sant joan despí ❘ El Barça es va exhibir ahir al Johan Cruyff, que va presentar la millor entrada des del Gamper del passat 23 d’agost amb gairebé 5.500 espectadors, i ho va fer amb gols i bon futbol amb l’Atlètic de Madrid (6-0), una victòria que li permet mantenir els quatre punts de renda sobre el Madrid i atansar-se una mica més a un nou títol de lliga. Pere Romeu no va comptar a última hora amb Mapi León, que va ser sancionada amb dos partits pel comitè de disciplina de la Federació Espanyola, que va entrar d’ofici per valorar el gest davant de la jugadora colombiana de l’Espanyol Daniela Caracas durant el derbi del passat 9 de febrer. Després de l’esmentat matx, el club blanc-i-blau va emetre un comunicat en el qual va definir l’acció com a “inacceptable” i “un gest que vulnera la intimitat” a l’entendre que León va tocar les parts íntimes de Caracas en una acció del partit, cosa que la futbolista blaugrana va negar en un comunicat publicat a les xarxes socials. Malgrat tot, el comitè va entrar d’ofici i va sancionar la blaugrana, que ahir va complir el primer partit. La baixa de l’aragonesa no es va notar, ja que el Barça va ser molt superior. El matx es va obrir als 17 minuts quan Claudia Pina va fer una bona centrada perquè Patri Guijarro s’inventés una rematada acrobàtica de taló per fer alçar el públic. El segon gol també arribaria amb un cop de taló espectacular, aquest cop de Salma Paralluelo en una passada d’Aitana. A la segona part, el cansament va afectar les blanc-i-vermelles i el Barça va guanyar amb gols de Graham Hansen, Brugts, Vicky López i Aitana.