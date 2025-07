Pierre Oriola: “M’agradaria seguir aquí”

Pierre Oriola és un dels noms propis d’aquest Hiopos Lleida que en la seua estrena a l’ACB té la permanència molt a prop. Va venir aparentment per a un rol d’actor secundari, però la seua entrega i perseverança, dos de les seues grans qualitats amb què s’ha guanyat el Barris Nord, l’han convertit en un fix per a Gerard Encuentra. Quatre MVP l’avalen, així com altres actuacions que han estat claus en l’esdevenir de l’equip, i més cobrint una posició de 5 que ha estat un veritable maldecap.

Assegura sentir-se “content i feliç” d’haver tornat a Lleida, on està recuperant la versió que el va portar a guanyar títols amb el Barça i el València. “No considero que sigui una segona joventut com en diuen alguns, però sí que és veritat que venia d’uns anys molt complicats i trobar un lloc on et valoren i que des del primer dia et donen la confiança ha estat molt important. Al final he acabat confiant en mi mateix, que a base de treball i esforç els èxits acaben arribant i ara mateix estic en un moment dolç, no només a nivell de joc i números, que és en el que es fixa la gent, sinó a nivell físic i d’il·lusió. Soc feliç, i això al final és el més important”, assegura el pivot de Tàrrega, que no amaga que la seua il·lusió és continuar al Barris Nord.

“M’agradaria seguir a Lleida. Estic molt content i feliç aquí, tinc els pares a 20 minuts, la meua dona i el meu fill em poden vindre a veure pràcticament a cada partit i per a mi això és un luxe. I quan ets feliç en un lloc no vols canviar, però hi ha molts factors que no depenen de mi. El club i l’entrenador han de tenir la mateixa idea, però com he dit, soc feliç aquí i per què no poder seguir, els anys que em queden esportivament a Lleida”.

Diu que encara no pensa en la retirada, que sí que va arribar a plantejar-se fa any i mig a causa d’una llarga lesió, però que, en cas de prendre la decisió, ho vol fer sentint-se important. “M’agradaria jugar dos o tres anys més, tot i que soc conscient que ja tinc una edat. El que tinc clar és que m’agradaria retirar-me a la pista, però no sent un més en la rotació per cobrir una quota, per a això prefereixo no jugar. La meua idea és seguir dos o tres anys més si em trobo bé físicament i mentalment”, va assegurar.

Oriola, de 32 anys i que ja acumula 380 partits a l’ACB, reconeix que “de vegades tinc la sensació que al llarg de la meua carrera cada any he hagut de demostrar que estic bé i que puc jugar. Quan vaig fitxar pel Força Lleida tenia clar que no venia a ser l’últim pivot ni a retirar-me, com molta gent potser pensava. Si vaig decidir continuar jugant, que fa dos estius sí que tenia dubtes de si continuar o no, és perquè volia tornar a estar bé físicament, recuperar la confiança i ser un jugador important en la rotació, i ho estic sent”, va dir.

Reconeix que “podem estar contents d’on estem a hores d’ara, gairebé amb l’objectiu a la butxaca”, i va destacar el carisma d’Encuentra. “La clau del Gerard és la seua mentalitat, les ganes i la gana que té i, sobretot, que és un entrenador just, dels més justos que he tingut en la meua carrera”, va apuntar el targarí, que va advocar per tenir els peus a terra. “Ens equivocaríem si volguéssim córrer massa, les presses mai no són bones”, va asseverar.