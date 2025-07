La Mona solidària del Força Lleida torna per tercer any consecutiu

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Força Lleida dona el tret de sortida per tercer any consecutiu la seua iniciativa solidària més dolça, la Mona de Setmana Santa, que s’expandeix per tota la província lleidatana gràcies a la col·laboració del Gremi de Pastissers de Lleida. Aquesta acció benèfica, creada juntament amb la Pastisseria Ribes de Torrefarrera i Sant Joan de Déu Terres de Lleida, destina part dels seus beneficis a projectes de salut mental infantil i juvenil, permetent als aficionats adquirir figures de xocolate personalitzades amb fotografies dels seus esportistes favorits.

La campanya, després de l’èxit aconseguit en les seues dos primeres edicions, ha aconseguit aquest any sumar una desena de pastisseries de la província, multiplicant el seu abast i impacte social. Els consumidors podran triar personalitzar les seues figures amb imatges de jugadors del Hiopos Lleida (Lliga Endesa), jugadores del Robles Lleida (Lliga Femenina 2) o, si ho prefereixen, amb fotografies de familiars, creant així un vincle personal amb aquesta tradició pasqual alhora que contribueixen a una causa solidària.