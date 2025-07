Lamine Yamal no va poder brillar com en altres partits i va ser substituït. - FCB

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Barça va cedir una dolça derrota a Dortmund per 3-1, en el pitjor partit del curs dels blaugranes, però que va servir als de Hansi Flick per tornar a posar-se en les semifinals de la Champions League sis anys després. El cansat equip culer va estar molt per sota de les seues prestacions i va perdre per primera vegada el 2025, després d’haver encadenat 20 victòries i 4 empats. Va caure el Barça, però no va veure perillar l’eliminatòria arran del contundent 4-0 de l’anada.

I això que tot va començar de la pitjor manera. Tremolor de cames i errors, el record dels desastres de Liverpool o de Roma, on el Barcelona va deixar escapar en el passat avantatges de tres gols per caure eliminat; un equip desconegut i un gol encaixat al minut 11 de penal per Serhou Guirassy després d’una pena màxima comesa sobre Gross i validada pel VAR. Tot això va mostrar un desconegut equip de Hansi Flick, que sense dos dels seus jugadors més lúcids a la sortida de la pilota, com Pedri i Íñigo Martínez, va ser una ombra; gens acostumat a ser defensat i arraconat més per la mala posada en escena que per la pressió del Dortmund.

Sense elaborar, sense control del joc i amb la idea de mantenir abans que d’atacar, l’essència de l’equip blaugrana no va existir i les males sensacions van durar bona part del primer temps, en el qual sorprenentment no van disparar ni una vegada a porta. Lamine Yamal acumulava males decisions; Frenkie de Jong, que havia de ser el far de l’equip sense Pedri al camp, no encertava a la sortida de la pilota i només Raphinha, projectat per les passades d’un destacat Gerard Martín, el substitut ahir del lesionat Alejandro Balde, generava una mica de perill.

La primera aproximació del Barça no es va produir fins al minut 26, en una acció de Fermín López invalidada per fora de joc, mentre fallaven tots els automatismes dels blaugranes. Flick es desesperava a la banda sense trobar respostes. A partir de la mitja hora van controlar més les accions, malgrat que Adeyemi va posar a prova a Szczesny en una bona acció resolta pel porter polonès (min.37), providencial de nou.

La millor arribada del Barça va ser una acció que Kounde, ahir molt imprecís durant tot el partit, no va controlar després d’una centrada diagonal des de l’esquerra. Al francès se li’n va anar lleugerament llarga i Kobel va poder evitar un gol que ja es cantava i que hauria asserenat els ànims.

Però la segona part va començar de la pitjor manera. Dos intervencions tot just començar en què Szczesny va salvar l’equip i al 48, a la sortida d’un córner, Guirassy va anotar el 2-0 després de reblar des de la línia de gol de cap. Van embogir els aficionats alemanys, que van somiar amb la remuntada, fins que en el pitjor moment per al Barça va aparèixer Fermín. El de Huelva va encarar el rival i va buscar a l’àrea petita Lewandowski, però Bensebaini es va interposar i va rebutjar la pilota amb tan mala fortuna per al seu equip que va acabar entrant a la porteria.

Amb el 2-1 en el 54, l’escenari va canviar radicalment, i més encara quan Pedri va entrar al camp tres minuts després per asserenar el joc. A partir d’aquell moment, el partit va ser del Barça, que va posar pausa amb el canari com a mestre de cerimònies. Semblava que el final podria ser plàcid per al Barça, sobretot quan Raphinha va tenir l’empat al minut 73, en una acció en la qual Ferran Torres estava més ben situat per a la rematada.

Però tot es va tornar a complicar amb un error d’Araujo al 76. L’uruguaià, un altre dels que va sortir retratat en alguna acció defensiva, va fallar en un desallotjament franc que va caçar Guirassy per firmar el seu particular hat-trick i situar el 3-1 que va tornar a despertar la grada. El Borussia s’ho va tornar a creure i va pressionar de valent.

Va patir el Barça, que va veure com anul·laven un gol als alemanys per un clar fora de joc. Els de Flick tampoc no van saber rematar la feina, malgrat que l’eliminatòria no va estar mai en perill i al final el Barça va certificar la classificació per a les semifinals de la Lliga de Campions, en les quals no estava des de la temporada 2018-19, en aquell enfrontament davant del Liverpool.

Esperen rival els de Flick. Inter de Milà o Bayern a la penúltima estació abans de l’anhelada final de Múnic.