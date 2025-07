Un Arsenal molt superior fa fora un Madrid sense futbol

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ madrid ❘ No hi va haver remuntada ni espai per als miracles. L’Arsenal, la nova bèstia negra del Reial Madrid, es va tornar a carregar el vigent campió amb un exercici de maduresa que va instal·lar la impotència al Bernabéu en un equip mancat de futbol i absència de lideratge. En el “cap, cor i collons” d’Ancelotti recorrent al tenista Carlos Alcaraz es va oblidar d’afegir el futbol, el que li està faltant durant tota la temporada.

El VAR va ser protagonista, primer assenyalant un penal clar d’Asencio que Saka va desaprofitar, i després corregint-ne un altre d’assenyalat pel col·legiat que no existia sobre Mbappé. Courtois va mantenir viu l’equip al descans, al qual es va arribar en taules i amb Dani Carbajal, vestit de carrer, increpant primer la quarta àrbitra, Stéphanie Frappart, i després al túnel dels vestidors Saka. El jugador anglès es va rescabalar al poc d’iniciar-se la segona meitat amb el 0-1 que posava encara més costa amunt la remuntada, si bé Vinícius es va aprofitar poc després d’un error defensiu per empatar. Però ni amb això es va activar el Madrid, que va acabar caient de nou amb un gol de Martinelli en l’afegit que feia justícia a l’eliminatòria.

Per la seua part, l’Inter de Milà serà el rival del FC Barcelona en semifinals gràcies al 2-2 aconseguit ahir davant del Bayern (4-3 en el global), que va arribar a igualar l’eliminatòria després del 0-1 de Kane.