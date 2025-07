Caño s’estrena amb un gol en una altra exhibició del Barça

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ barcelona ❘ El Barça va guanyar el Sevilla per 5-1, amb la lleidatana Alba Caño estrenant-se com a golejadora, en un xoc avançat a causa que les blaugranes, líders de la competició domèstica, juguen aquest diumenge l’anada de semifinals de Lliga de Campions amb el Chelsea. El Barça va aconseguir un altre triomf de lliga en una setmana crucial per a la competició europea, però en un partit que les barcelonistes van afrontar amb solvència fins i tot amb les rotacions inicials que va presentar Pere Romeu. El combinat sevillista, que va consolidar el seu joc en les transicions ràpides i un bloc baix molt intens en els duels individuals, va aconseguir retallar distàncies quan el marcador encara reflectia un 2-0. Tanmateix, el solitari gol del quadre andalús, que va ser el preludi del descans, ho va ser també de tres gols més, fruit d’un Barça que ja s’havia agradat en el primer temps i ho va continuar fent en el segon. Alba Caño, que firmava la seua segona titularitat en Lliga F aquest curs i el seu primer gol, va aconseguir la quarta diana per a l’equip. Va ser un gol meravellós de la barcelonista del planter amb una arribada de qualitat després de servei de Rolfö. Va tancar la golejada un gol d’Aitana Bonmatí, la doble Pilota d’Or, amb una jugada a dos minuts per al final que ella mateixa es va cuinar des de la zona de tres quarts.

Les penyes lleidatanes del Barça organitzen un bus per a la final de la Copa

La Federació de Penyes de Lleida Sud i la Franja han organitzat un autocar dirigit a penyistes i socis del Barça per assistir a la final de la Copa del Rei que el conjunt blaugrana jugarà contra el Reial Madrid el proper dia 26 a Sevilla (22.00).

L’autocar contractat compta amb 72 places i el preu del viatge per persona és de 135 euros (inclou quatre tiquets de beguda, fruita i dolços durant les parades). La sortida inicial serà a Cervera divendres 25 a les 23.00 hores i farà aturades perquè vagi afegint-se la gent a Tàrrega (23.15), Fondarella (23.40), Torrefarrera (00.00) i Soses (00.30). L’arribada a Sevilla està prevista a les 12.00 del migdia.

Laporta: “Fa goig veure jugar l’equip i tots els objectius són possibles”

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va evitar ahir pronunciar-se sobre la possibilitat que el primer equip masculí aconsegueixi el triplet de títols (Lliga, Lliga de Campions i Copa del Rei), malgrat que sí que va assenyalar que “fa goig” veure jugar l’equip. “Jo no parlo d’aquestes històries. Parlo que estem treballant molt bé, molt satisfets amb l’entrega i el talent dels nostres jugadors, i de la forma magistral en què Hansi Flick està dirigint l’equip”, va valorar el president. “Estem en la línia de lluitar pels objectius que ens hem platejat, però encara no hem aconseguit res. El que sí que podem dir és que avui podem. Tot és possible”, va concloure.

El Betis busca passar a semifinals contra el Jagiellonia del lleidatà Imaz

El Reial Betis buscarà avui (18.45 hores) segellar sense problemes el seu accés a les semifinals de la Conference League 2024-2025, per la qual cosa ha de defensar el positiu 2-0 que es va emportar de l’anada de fa una setmana al Benito Villamarín davant del modest Jagiellonia polonès, en què juga el davanter lleidatà Jesús Imaz. El conjunt verd-i-blanc està a prop de fer història amb la seua presència per primera vegada en una penúltima ronda d’una competició europea de clubs. Les dos anteriors es van saldar amb eliminacions a l’antiga Recopa, davant del Dinamo Moscou rus en la temporada 1977-1978, i davant del Chelsea anglès en la 1997-1998.