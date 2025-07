Nico Ojeda fitxa pel Barça

Nico Ojeda, un dels referents del Pons Lleida, vestirà de blaugrana les tres pròximes temporades. L’argentí, de 23 anys, té un acord tancat amb el Barça, malgrat que no es descarta que el golejador de Mendoza continuï una temporada més lligat al conjunt que dirigeix Edu Amat en qualitat de cedit, una decisió que, no obstant, haurà de prendre el club blaugrana una vegada conclogui la present campanya.

Nico Ojeda, format al Club Godoy Cruz de Mendoza, compleix la seua segona temporada al Lleida Llista, on va traspuar l’estiu del 2023 procedent del Valdagno italià. Ha estat amb la samarreta llistada quan ha fet un salt de qualitat important, fins al punt que tot un Barça hagi decidit fitxar-lo. Després d’un període d’adaptació la campanya passada, l’argentí va tancar l’exercici anotant 15 gols en el campionat domèstic, el segon màxim golejador de l’equip després del portuguès Nuno Paiva, amb 21, encara que la seua gran eclosió s’ha produït aquest any. Ojeda és el màxim realitzador del Pons Lleida, amb el qual ha anotat de moment 18 dianes a la Lliga, a més de sis a la Europe Cup, tot i que la Final Four d’aquesta competició no la va poder disputar per una lesió que també el va deixar fora de la Copa del Rei, en la qual els llistats van accedir per primera vegada en la seua història a la final.

Pendents del que passi amb Nico Ojeda, les úniques baixes confirmades del Pons Lleida fins a la data per a la temporada que ve són el porter Martí Zapater, que ja s’ha compromès amb el Noia Freixenet, i el portuguès Nuno Paiva, que recalarà al Liceo, com ja va publicar SEGRE setmanes enrere. Tampoc no seguirà en l’equip Fran Tombita Torres, que tornarà al Liceo després de l’any de cessió i tot sembla indicar que acabarà formant part del primer equip corunyès.

Pel que fa a la resta de components de la plantilla llistada, són segures les renovacions de Jordi Badia, Antonio Chino Miguélez, Sergi Duch i Darío Giménez, mentre que el porter Javi Sánchez i Sebas Moncusí tenen contracte en vigor per a la pròxima campanya. També està tancada la continuïtat de l’entrenador Edu Amat, que renovarà el contracte per dos anys més, fins al 2027.

En referència al capítol d’altes, el Pons Lleida ja té tancat des de fa setmanes el substitut de Zapater, que no serà cap altre que el lleidatà Xavi Bosch, actualment a l’Alpicat, com ja va anunciar SEGRE. L’altra cara nova serà un altre argentí, Fabrizio Ciocale, del Liceo. El golejador de San Juan, de 26 anys, compleix la seua tercera temporada al conjunt gallec, amb el qual porta marcats onze gols en 39 partits, nou dels quals a l’OK Lliga i dos més a la Champions League. L’argentí ha firmat per dos campanyes.

L’equip esgota les seues opcions d’acabar quart la fase regular

A dos jornades perquè acabi la fase regular, el Pons Lleida esgota les opcions d’acabar quart i tenir així el factor pista a favor en l’encreuament de quarts de final del play-off i també poder optar a una plaça de Champions League. Per a això hauria de guanyar els dos partits que li queden, el primer el 27 d’abril a la pista del Voltregà, que s’està jugant la permanència, i el segon a casa el 4 de maig davant de l’Alcoi, i esperar que els rivals directes punxin.

L’Igualada, que ara és quart amb 40 punts, tres més que els lleidatans i amb l’average favorable, té un calendari assequible, ja que ha de visitar el Caldes, en lluita per la salvació, i rebre el Vilafranca, ja descendit. Cinquè és el Calafell, amb 38 punts, que rep l’Alpicat i tanca la Lliga a Vic, també descendit, mentre que el Noia, setè amb 36, un menys que els llistats, rep el Sant Just i visita l’Alpicat en l’última jornada.