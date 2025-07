El Mollerussa cau a Manresa de manera injusta però es manté a sis punts del descens

Publicat per Área 11 Creat: Actualitzat:

❘ manresa ❘ El CFJ Mollerussa va estar a punt del premi al ZEM del Congost, però va acabar tornant de buit després d’un partit marcat per l’efectivitat local i algunes decisions polèmiques que van frustrar el conjunt del Pla d’Urgell. El Manresa es va emportar els tres punts amb un 2-1 que deixa al Mollerussa a sis del descens, malgrat que amb bones sensacions de joc.

El partit no va poder començar millor per als lleidatans. Amb prou feines havien transcorregut dos minuts quan Coll va culminar una bona acció ofensiva per avançar els seus. El gol va reafirmar el plantejament valent de l’equip dirigit per Kiku Parcerisas, que va sortir sense complexos a un feu complicat.

El Mollerussa va saber gestionar bé l’avantatge, amb un centre del camp sòlid en el qual Mehdi i Carlos controlaven el ritme. Tanmateix, el Manresa va aconseguir l’empat al 27’, després d’una jugada col·lectiva que va culminar Xavi Samper a l’interior de l’àrea. Poc després, al 36’, arribaria l’acció més controvertida del partit: un penal assenyalat a favor del Manresa després d’una acció molt discutida a l’àrea lleidatana. Nil Garrido no va fallar des dels onze metres i va posar davant els locals, completant la remuntada en tot just deu minuts.

A la segona part, el Mollerussa no va abaixar els braços. Va sortir decidit a buscar l’empat, generant diverses ocasions clares. En va destacar especialment una de Miquel Graells el xut de la qual va vorejar el pal. La pressió dels del Pla va ser constant, i fins i tot van demanar penal per mans al tram final que l’àrbitre Díaz Díaz no va considerar punible, una decisió que va marcar l’esdevenir del partit. El carrusel de canvis en els últims minuts no va modificar el resultat, encara que l’empenta del Mollerussa va ser constant fins al xiulet final. Joel i Puiggròs van aportar energia des de la banqueta, mentre que el darrere local es va veure obligat a contenir les envestides lleidatanes. Un treball que va impedir als de Kiku Parcerisas assolir la igualada, veient com se’ls van escapar tres punts vitals per l’encert del Manresa i algunes decisions arbitrals que no van agradar gaire. Malgrat la derrota, el Mollerussa es manté a 4 punts de la zona de descens que marquen Vilassar i Sabadell, que també van perdre ahir, i a un sol punt de la quinzena posició que estaria afectada pels descensos compensats dels equips catalans de la Segona RFEF. El cap de setmana vinent els del Pla tindran una bona oportunitat per sumar contra el Prat, que ahir va consumar el descens de categoria.

Parcerisas: “És injust anar-nos-en sense almenys un punt”

El tècnic del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va assegurar al final del partit que “el marcador és bastant injust pel que s’ha vist en el partit. És injust anar-nos-en d’aquí sense almenys un punt”, i va criticar l’actuació arbitral: No “ens han xiulat dos penals clars, especialment el segon, al minut 85, per unes mans claríssimes. No ens toca altra que continuar treballant”, va assenyalar.

L’Atlètic Lleida busca la reacció davant l’Europa B

Després de sumar un punt dels últims sis en dos partits a casa, l’Atlètic Lleida aspira a sumar avui (12.00/Lleida En Joc) una nova victòria al camp de l’Europa B per deixar encarrilada la classificació per al play-off d’ascens. L’At. Lleida, que és tercer amb 49 punts, dos més que el Tona, el primer equip fora de la promoció i que ahir va guanyar, vol allargar la seua bona ratxa fora de casa, on suma tres victòries seguides. El rival, l’Europa B, és novè, situat a cinc punts del play-off.