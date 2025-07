Gerard Encuentra: “Encara no em veig salvat”

Malgrat no jugar aquesta passada jornada, al ser ajornat el seu partit davant del Gran Canària pel compromís europeu dels illencs, la situació a la Lliga no ha canviat, ja que el Granada va perdre el seu partit i la zona de descens continua estant a 4 victòries més l’average, malgrat que ara amb només set jornades al davant per als nassarites, que ho haurien de guanyar gairebé tot i l’Hiopos Lleida perdre-ho tot per aspirar a la salvació. Malgrat això, Gerard Encuentra no dona res per fet. “Encara no em veig salvat, i dubto que algun entrenador ho digui”, va dir, per afegir: “Crec que els tècnics som més cauts o més porucs. Aquí només pensem en el València i en res més, ni si estem salvats o no, només en com parar el rival i que el dia a dia ens vagi marcant els objectius”.

El tècnic lleidatà confia que l’obligada aturada que han tingut no alteri la bona dinàmica en la qual havia entrat l’equip, que ha estat capaç de guanyar quatre dels últims cinc partits, la mateixa ratxa que porta el Barça i que només superen el Reial Madrid, Tenerife i el mateix València. “Si guanyem, l’aturada haurà estat bona i si perdem, no, no se sap mai. La veritat és que l’equip està en una bona dinàmica de joc i de resultats. La setmana passada vam fer un partit d’entrenament amb el Saragossa que també ens va servir per no perdre el ritme de competició, però està clar que el que vols quan estàs bé és no parar de jugar, així que veurem com reaccionem a aquesta aturada”, va assenyalar.

Sobre el rival valencianista, que ha guanyat sis dels últims set compromisos de lliga, l’últim davant de l’Unicaja, va destacar-ne el potencial. “M’agradaria saber en quants partits ha passat dels 100 punts. És l’equip que té millor eficiència ofensiva de la Lliga, el que anota més i el que més rebots ofensius captura, per això és on és. Estem parlant de grans jugadors, amb una idea de joc molt marcada, i l’objectiu no és només no intentar que no facin punts, hi ha moltes altres coses a tenir en compte. Tenen una qualitat ofensiva, defensiva i física superior a la nostra, i haurem d’estar molt bé, encara que sabem que aquí a casa juguem amb molta energia i espero que amb ella siguem capaços de frenar el potencial del rival”, va declarar Encuentra.

Pel que fa als últims reforços, Mikel Sanz i Wiggins, el tècnic va destacar que “s’han adaptat molt ràpid al que els hem demanat, amb una predisposició molt bona. Aquesta aturada ens ha servit per ensenyar-los coses i encara n’an d’aprendre d’altres, però en general sembla que porten tota la temporada quan fa menys de dos setmanes que són aquí”.

Malestar pel nou canvi de data del partit del Gran Canària

L’Hiopos Lleida va emetre ahir un comunicat mostrant el seu malestar pel nou canvi que ha patit el duel que ha de disputar a la pista del Gran Canària, que s’ha variat per tercer cop i finalment es disputarà el 14 de maig a les 21.00 (hora peninsular).

Inicialment el partit s’havia d’haver jugat dissabte passat, però es va ajornar perquè el quadre canari disputava la final de la EuroCup. Primer es va passar al diumenge 13, però el Gran Canària va demanar posposar-lo i l’opció que es va plantejar va ser el 23 d’abril, data que va quedar descartada a l’estar ocupat el pavelló, segons explica l’Hiopos al comunicat. Finalment es va fixar per al dia 30 a les 21.30 i el club es va afanyar a canviar les reserves dels vols, però la sorpresa va ser que, fa poc, l’ACB va comunicar sense previ avís que el partit es passava al 14 de maig perquè el pavelló està ocupat aquell dia per un concert, desatenent la negativa de l’Hiopos.