Flick qualifica de “broma” el calendari de LaLiga

Hansi Flick va criticar ahir amb duresa el calendari a l’assegurar que a totes les lligues europees menys a Espanya es preocupen pels horaris i la càrrega de partits dels clubs que disputen competicions continentals. «Aquesta situació és increïble. Totes les lligues, com la Bundesliga o la Premier League, es preocupen pels seus clubs i a Espanya, no. Aquí diuen: “Deixeu que juguin i ja arribaran a les cinc del matí a casa seua.” No tenen ni idea del que significa això per als jugadors», va declarar el tècnic alemany a la roda de premsa prèvia al duel d’avui contra el Celta.

Flick va dir en aquest sentit que li agradaria parlar amb el responsable d’organitzar el calendari de LaLiga per intentar solucionar una situació que va qualificar de “ridícula”. “Saps quants partits hem jugat aquestes dos setmanes? Saps que tindrem aquesta mateixa situació a Milà? Arribem tard dels viatges, amb els jugadors que se’n van a adormir a les 5. No posem excuses, però altres països protegeixen els equips que juguen a Europa. Els que aborden això haurien de saber el que passa. No en tenen ni idea”, va dir visiblement molest.

Al tècnic alemany tampoc no li va agradar el canvi d’horari del partit davant del Valladolid, que serà dissabte a les 21.00 hores en lloc de diumenge a la tarda. “No juguem a les 14.00 contra el Valladolid diumenge, ara jugarem dissabte a les 21.00. Això està bé. Per què no es pot començar les 18.00? M’agradaria veure el responsable dels horaris, és una broma. És una cosa que afecta el futbol espanyol. Em quedo sense paraules. És una situació increïble”, va afegir.

Hansi Flick, que avui podria donar descans a alguns dels seus titulars, va reconèixer que “quan vam començar la pretemporada, si algú m’hagués dit que estaríem a les semifinals de la Champions, jugaríem la final de Copa i seríem líders de LaLiga, ho hauria comprat. I ara ens trobem precisament en aquesta situació”.

El Barça mostra imatges de com serà el renovat Camp Nou

El FC Barcelona va mostrar ahir noves imatges de l’estat de les obres del nou Spotify Camp Nou i altres futuribles de com serà una vegada acabat. Segons l’entitat, la setmana vinent ja es podrà començar a plantar la gespa després que hagin acabat la instal·lació del drenatge, la ventilació, la climatització i la calefacció.

Pel que fa als seients VIP, al club li urgeix que estiguin instal·lats abans del 30 de juny perquè l’auditora Crowe pugui comptabilitzar els 100 milions d’euros en els quals es va valorar. L’esmentat negoci va ser el que va possibilitar la inscripció d’Olmo i Pau Víctor, a més que són claus per estar a la regla 1:1 de cara al pròxim mercat.

Nou pack d’entrades per a la Copa del Rei

El Barça va anunciar ahir que posarà a la venda una nova remesa d’entrades per a la final de la Copa del Rei. A partir de les 12 del migdia d’avui, els socis i sòcies que no van resultar afavorits en el sorteig celebrat el 10 d’abril passat tindran quatre dies hàbils en què podran comprar les entrades que no van ser adquirides llavors. En total s’oferiran 2.016 noves localitats, 1.532 de procedents de la quota de socis i 574, de les penyes

Mbappé, seriós dubte per a la final de Sevilla

El francès Kylian Mbappé va ser sotmès ahir a proves mèdiques que van confirmar les primeres impressions dels doctors del Reial Madrid, que pateix un esquinç al turmell dret que fa que la seua presència a la final de la Copa del Rei de dissabte vinent 26 d’abril no estigui garantida.

L’Espanyol venç i acaricia la permanència

L’Espanyol va fer ahir un altre pas de gegant per assegurar-se la permanència al derrotar el Getafe a casa per 1-0.