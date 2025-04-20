BÀSQUET
Derrota per tancar la lliga
El Cadí la Seu, amb l’objectiu de la permanència ja complert, cau clarament davant d’un Araski que necessitava la victòria per salvar-se. El Celta acompanya en el descens el cuer Ardoi
❘ vitòria ❘ El Cadí la Seu va tancar la temporada a la Lliga Femenina amb una derrota per 85-68 davant l’Araski, en un partit en quiè les de l’Alt Urgell jugaven sense pressió al tenir ja els deures fets, mentre que les vitorianes necessitaven imperiosament la victòria per assegurar-se la continuïtat en la màxima categoria del bàsquet femení espanyol.
Les jugadores urgellenques van començar dominant el marcador en els primers compassos, però les locals, empeses per la seua afició al poliesportiu Mendizorrotza, van aconseguir tancar el primer quart al davant (21-17). Tot i que Júlia Soler va aconseguir situar breument les d’Isaac Fernández en avantatge durant el segon període (25-26), les basques van accelerar el ritme de joc per arribar al descans amb una còmoda renda de nou punts (47-38).
Durant la segona meitat, el conjunt dirigit per Made Urieta va anar ampliant progressivament l’avantatge. El tercer quart va acabar amb un 64-51 favorable a les locals, que van afrontar els últims deu minuts amb relativa tranquil·litat.
Amb avantatges de 15, 16 i fins a 17 punts, les locals no van veure mai perillar el triomf ni tan sols que hi hagués una tímida reacció d’un Cadí que ja havia complert el seu objectiu de la permanència i, per tant, no tenia la necessitat d’anar a totes. La gran figura del partit va ser Marta Hermida, que va enlluernar amb 29 punts i va liderar el triomf de l’Araski.
Val a recordar que després d’assegurar la permanència aquesta temporada 2024-2025, el Cadí la Seu acumula 18 temporades consecutives a la Lliga Femenina, assoliment que el converteix en un dels clubs amb més continuïtat en l’elit del bàsquet femení espanyol, només superat pel Perfumerías Avenida pel que fa a permanència ininterrompuda. En total, el club ha disputat 22 temporades en la màxima categoria, encara que no totes de forma consecutiva. Les 18 últimes han estat seguides.
L’equip que acompanya en el descens l’Ardoi serà el Celta, mentre que els aparellaments dels play-offs queden així: Spar Girona-Baxi Ferrol, València-Joventut, Perfumerías-Estudiantes, i Casademont Saragossa-Hozono Global Jairis.